https://tr.sputniknews.com/20220612/sofraya-uygun-olmadigi-soylenmisti-copteki-sebzelerin-paylasimina-suc-duyurusu-1057304773.html

'Sofraya uygun olmadığı' söylenmişti: Çöpteki sebzelerin paylaşımına suç duyurusu

'Sofraya uygun olmadığı' söylenmişti: Çöpteki sebzelerin paylaşımına suç duyurusu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sofraya uygun olmayan sebzelerin döküldüğü alanı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşan U.A. hakkında Belediye Başkanı Mehmet... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T09:26+0300

2022-06-12T09:26+0300

2022-06-12T09:29+0300

domates

türkiye

antalya

suç duyurusu

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Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan U.A., 'sofraya uygun olmadığı' için çöpe döküldüğü söylenen yüzlerce kilo sebzeyi cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Bu sebzelerin yurttaşlara verilmesi gerektiğini belirten U.A.’nın kullandığı ifadeler, ilçe halkında tepkiye neden oldu.Antalya Barosu Gazipaşa Temsilcisi Ali Akyol, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, İyi Parti İlçe Başkanı Osman Nuri Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Sönmez, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, savcılığa gidip U.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.‘'Vatan haini', 'şerefsiz' ve 'alçak' gibi kelimeler nedeniyle şikayetçiyiz’Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçede, U.A.'nın Gazipaşa halkına, üreticilerine ve esnafına hakarette bulunduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağıladığı öne sürülerek şöyle denildi:"Son günlerde şüpheli tarafından çekilerek sosyal medya platformlarında alenen yayınlanan ve ülke gündemini meşgul eden bir video ile ismini Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Gazipaşa halkına, üreticilerine ve esnaflarına karşı, 'vatan haini', 'şerefsiz' ve 'alçak' gibi ifadeler kullanılmak sureti ile hakaret edilmiştir. Şüpheli, ülkece içinden geçtiğimiz ekonomik krizin tüm faturasını, çok zor şartlarda ürettiği ürünü değerinde satamayan ve yoksulluk sınırında yaşayan Gazipaşalı üreticilere, zor şartlarda ve artan mali yükümlülüklere rağmen Türk halkına ürün tedarik noktasında gece gündüz çalışan Gazipaşalı esnaflara ve tüm ilgililere yükleyerek bu yönde bir algı oluşturmaya çalıştırmaktadır.Bu hali ile Gazipaşa halkını, tüm ülkedeki ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara karşı, haksız ithamlarda hedef göstererek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir. Ülkemiz ekonomik gerçeklerinden kopuk ve üretim süreçlerinden habersiz olan şüpheli tarafından video ile toplumda Gazipaşa üreticisine ve esnafına karşı haksız bir ön yargı oluşmasına sebebiyet verilmiştir. Bizler, Gazipaşa halkının bireyleri olarak, şüpheli hakkında ilçe halkımız aleyhine sarf ettiği 'vatan haini', 'şerefsiz' ve 'alçak' gibi kelimeler nedeniyle şikayetçiyiz. Müşteki sayısı kadar dava açılarak şüphelinin cezalandırılmasını saygı ile talep ederiz."Ne olmuştu?Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etmişti. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüyen kişi, sosyal medyadan paylaşmıştı.Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren kişi, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş. Burada kamyonlarca, tonlarca ürün var" demişti.Videonun devamında görüntüleri çeken kişi, "Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak... Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın. Bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye sormuştu.Görüntülerin gündem olmasının ardından Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

https://tr.sputniknews.com/20220608/bakan-mus-duyurdu-domates-ve-salataliklarin-cope-dokulmesiyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1057111964.html

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domates, antalya, suç duyurusu