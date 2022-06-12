https://tr.sputniknews.com/20220612/su-icin-yapilan-kazida-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1057309303.html
Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu
Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu
Erzurum Gar Müdürlüğü bahçesinde su arızası için kazı yapan işçiler, kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan parçaları... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T11:19+0300
2022-06-12T11:19+0300
2022-06-12T11:23+0300
kafatası
türkiye
erzurum
kazı
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Yakutiye ilçesindeki Erzurum Gar Müdürlüğü'ne ait bahçede meydana gelen su arızasını gidermek için kazı yapan işçiler, 10 santimetre derinlikte kafatası ve kemik buldu.Kazıyı durduran işçiler, konuyu Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kafatası ve kemikleri inceledi.Bir süre daha aynı bölgede kazma kürekle kazı yapan ekipler, kafatası ve kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü.
türkiye
erzurum
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kafatası, erzurum, kazı
Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu
11:19 12.06.2022 (güncellendi: 11:23 12.06.2022) Abone ol
Erzurum Gar Müdürlüğü bahçesinde su arızası için kazı yapan işçiler, kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan parçaları incelemek üzere kriminal merkeze götürdü.
Yakutiye ilçesindeki Erzurum Gar Müdürlüğü'ne ait bahçede meydana gelen su arızasını gidermek için kazı yapan işçiler, 10 santimetre derinlikte kafatası ve kemik buldu.
Kazıyı durduran işçiler, konuyu Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kafatası ve kemikleri inceledi.
Bir süre daha aynı bölgede kazma kürekle kazı yapan ekipler, kafatası ve kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü.