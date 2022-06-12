https://tr.sputniknews.com/20220612/su-icin-yapilan-kazida-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1057309303.html

Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu

Su için yapılan kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu

Erzurum Gar Müdürlüğü bahçesinde su arızası için kazı yapan işçiler, kafatası ve kemik parçaları buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıkan parçaları... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T11:19+0300

2022-06-12T11:19+0300

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kafatası

türkiye

erzurum

kazı

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Yakutiye ilçesindeki Erzurum Gar Müdürlüğü'ne ait bahçede meydana gelen su arızasını gidermek için kazı yapan işçiler, 10 santimetre derinlikte kafatası ve kemik buldu.Kazıyı durduran işçiler, konuyu Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kafatası ve kemikleri inceledi.Bir süre daha aynı bölgede kazma kürekle kazı yapan ekipler, kafatası ve kemikleri incelemek üzere kriminal merkeze götürdü.

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kafatası, erzurum, kazı