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https://tr.sputniknews.com/20220612/sudanda-15-bin-800-koyunun-bulundugu-gemi-batti-1057316857.html
Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı
Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı
Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T15:59+0300
2022-06-12T16:00+0300
sudan
dünya
koyun
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Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr 1 isimli gemi battı. Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı. Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.
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sudan, koyun, gemi

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı

15:59 12.06.2022 (güncellendi: 16:00 12.06.2022)
© İHASudan, batan gemi, koyun
Sudan, batan gemi, koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
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Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti.
Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr 1 isimli gemi battı.
Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.
Denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı. Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.
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