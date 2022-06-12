https://tr.sputniknews.com/20220612/sudanda-15-bin-800-koyunun-bulundugu-gemi-batti-1057316857.html

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı

Sudan'da 15 bin 800 koyunun bulunduğu gemi battı

Kızıldeniz’in Sudan kıyıları yakınlarında içinde 15 bin 800 koyunun bulunduğu geminin batması sonucu, tüm hayvanlar hayatını kaybetti. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T15:59+0300

2022-06-12T15:59+0300

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sudan

dünya

koyun

gemi

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Sudan’ın liman kenti Suakin'den sabah saatlerinde içinde bulunan 15 bin 800 koyun ile ayrılan Badr 1 isimli gemi battı. Suudi Arabistan’a doğru hareket eden geminin, maksimum 8 bin hayvan taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. Kazanın bu nedenle yaşanmış olabileceğini söyleyen yetkililer, tüm mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Denize düşen binlerce hayvanın ekonomik ve çevresel sorunlara neden olabileceği de aktarıldı. Geçen ay Suakin limanında çıkan yangında bölgede büyük hasar oluşmuş, kazanın nedeni ise belirlenememişti.

sudan

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sudan, koyun, gemi