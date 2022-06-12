https://tr.sputniknews.com/20220612/taksiciyle-kisa-mesafe-tartismasi-oyuncu-hakan-yufkacigil-darbedildi-1057315624.html

Taksiciyle 'kısa mesafe' tartışması: Oyuncu Hakan Yufkacıgil darbedildi

Taksiciyle 'kısa mesafe' tartışması: Oyuncu Hakan Yufkacıgil darbedildi

Oyuncu Hakan Yufkacıgil, kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksi şoförüyle aralarında yaşanan kavgada aldığı darbeler... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T15:07+0300

2022-06-12T15:07+0300

2022-06-12T15:12+0300

taksi

yaşam

darp

oyuncu

iddia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057315311_0:125:501:406_1920x0_80_0_0_5a241a9176b3a5f30402c5820534b3ec.png

'Cesur Yürek', 'Kızlarım İçin', 'Hekim' gibi dizilerde rol alan Hakan Yufkacıgil, taksi şoförü tarafından 'kısa mesafe' nedeniyle darbedildiğini iddia etti.Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre taksi şoförü, kısa mesafe olduğu için Hakan Yufkacıgil'i araçtan indirmek istedi. İddialara göre, Yufkacıgil ise taksiciyi polise şikayet edeceğini söyleyerek, plakanın fotoğrafını çekmek istedi. Bunun üzerine Yufkacıgil ve şoför tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışmada kendisinden geçen Yufkacıgil, hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun burnunun kırıldığı, el bileğinde ve parmaklarında ise çatlaklar oluştuğu belirtildi.Yufkacıgil, yaşananların ardından taksi şoföründen şikayetçi oldu. Taksi şoförü ise iddiaları yalanlayarak, oyuncunun araca ve kendisine zarar verdiğini söyledi.Yufkacıgil'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.'Aşırı alkollüydü, kendini ön kaputa attı'Şoför Burak D. ifadesinde şunlara yer verdi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taksi, darp, oyuncu, iddia