https://tr.sputniknews.com/20220612/tarim-ve-orman-bakanligi-paylasti-tavsanlarin-kavgasi-fotokapanda-1057314981.html

Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Tavşanların kavgası fotokapanda

Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Tavşanların kavgası fotokapanda

Artvin’de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

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tarım ve orman bakanlığı

yaşam

tavşan

kavga

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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

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2022

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tarım ve orman bakanlığı, tavşan, kavga