https://tr.sputniknews.com/20220612/tarim-ve-orman-bakanligi-paylasti-tavsanlarin-kavgasi-fotokapanda-1057314981.html
Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Tavşanların kavgası fotokapanda
Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Tavşanların kavgası fotokapanda
Artvin’de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T14:32+0300
2022-06-12T14:32+0300
2022-06-12T14:35+0300
tarım ve orman bakanlığı
yaşam
tavşan
kavga
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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
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tarım ve orman bakanlığı, tavşan, kavga
Tarım ve Orman Bakanlığı paylaştı: Tavşanların kavgası fotokapanda
14:32 12.06.2022 (güncellendi: 14:35 12.06.2022) Abone ol
Artvin’de iki yaban tavşanının iki ayak üzerine kalkarak kavga ettiği görüntüler fotokapana yakalandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yerleştirilen fotokapana Artvin'de ilginç bir görüntü takıldı. Ormanda karşılaşan iki yaban tavşanı kavga etmeye başladı.
Adeta boks maçını andıran kavgada tavşanlar ön ayakları üzerine kalkarak birbirlerine güç gösterisinde bulunurken, tavşanların tatlı sert kavgası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.