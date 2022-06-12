https://tr.sputniknews.com/20220612/thy-karadagin-sahil-kenti-tivati-ucus-agina-ekledi--1057300354.html

THY, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı uçuş ağına ekledi

THY, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra ülkenin önemli şehirlerinden Tivat'a tarifeli sefer başlattı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T07:33+0300

2022-06-12T07:33+0300

2022-06-12T07:33+0300

ekonomi

thy

karadağ

bilal ekşi

tivat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1057300208_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_572916dcce1e440582e198698d55fc5c.jpg

İstanbul Havalimanı'ndan Tivat'a ilk uçuş, 'TC-JVR' kuyruk tescilli "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı. İlk sefere katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yolcular havalimanında törenle karşılandı. Ekşi, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve havalimanı yetkilileri birlikte kurdele kesti. THY Genel Müdürü Ekşi, Tivat uçuşlarını başlatarak iki ülke arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek adına önemli bir adım daha attıklarını söyledi.Limanları, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehri Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar ve Ulcinj gibi tarihi ve turistik şehirlere yakınlığıyla öne çıkıyor. Tivat ile uçtuğu nokta sayısını 340'a yükselten THY, 'Boeing 737-800' tipi uçaklarla icra edeceği seferlerini 31 Ekim'e kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapacak.

karadağ

tivat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thy, karadağ, bilal ekşi, tivat