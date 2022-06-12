https://tr.sputniknews.com/20220612/thy-karadagin-sahil-kenti-tivati-ucus-agina-ekledi--1057300354.html
THY, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı uçuş ağına ekledi
THY, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı uçuş ağına ekledi
Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra ülkenin önemli şehirlerinden Tivat'a tarifeli sefer başlattı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T07:33+0300
2022-06-12T07:33+0300
2022-06-12T07:33+0300
ekonomi
thy
karadağ
bilal ekşi
tivat
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İstanbul Havalimanı'ndan Tivat'a ilk uçuş, 'TC-JVR' kuyruk tescilli "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı. İlk sefere katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yolcular havalimanında törenle karşılandı. Ekşi, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve havalimanı yetkilileri birlikte kurdele kesti. THY Genel Müdürü Ekşi, Tivat uçuşlarını başlatarak iki ülke arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek adına önemli bir adım daha attıklarını söyledi.Limanları, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehri Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar ve Ulcinj gibi tarihi ve turistik şehirlere yakınlığıyla öne çıkıyor. Tivat ile uçtuğu nokta sayısını 340'a yükselten THY, 'Boeing 737-800' tipi uçaklarla icra edeceği seferlerini 31 Ekim'e kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapacak.
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thy, karadağ, bilal ekşi, tivat
THY, Karadağ'ın sahil kenti Tivat'ı uçuş ağına ekledi
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Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra ülkenin önemli şehirlerinden Tivat'a tarifeli sefer başlattı.
İstanbul Havalimanı'ndan Tivat'a ilk uçuş, 'TC-JVR' kuyruk tescilli "Boeing 737-800" tipi uçakla yapıldı.
İlk sefere katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yolcular havalimanında törenle karşılandı. Ekşi, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ve havalimanı yetkilileri birlikte kurdele kesti.
THY Genel Müdürü Ekşi, Tivat uçuşlarını başlatarak iki ülke arasındaki kültürel ve ticari bağları güçlendirmek adına önemli bir adım daha attıklarını söyledi.
Limanları, plajları, doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan kıyı şehri Tivat, Cetinje, Kotor, Budva, Stari Bar ve Ulcinj gibi tarihi ve turistik şehirlere yakınlığıyla öne çıkıyor.
Tivat ile uçtuğu nokta sayısını 340'a yükselten THY, 'Boeing 737-800' tipi uçaklarla icra edeceği seferlerini 31 Ekim'e kadar pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün yapacak.