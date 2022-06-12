https://tr.sputniknews.com/20220612/trabzon-rize-ve-gumushane-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057297745.html
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T03:33+0300
2022-06-12T03:33+0300
2022-06-12T03:33+0300
türkiye
trabzon
rize
gümüşhane
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankara-valiliginden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1057290457.html
türkiye
trabzon
rize
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trabzon, rize, gümüşhane, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı
Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı
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Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.