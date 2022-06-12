https://tr.sputniknews.com/20220612/trabzon-rize-ve-gumushane-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057297745.html

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T03:33+0300

2022-06-12T03:33+0300

2022-06-12T03:33+0300

türkiye

trabzon

rize

gümüşhane

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankara-valiliginden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1057290457.html

türkiye

trabzon

rize

gümüşhane

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trabzon, rize, gümüşhane, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı