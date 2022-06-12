https://tr.sputniknews.com/20220612/turkiyeden-fransada-gozaltinda-olen-turk-vatandasina-iliskin-aciklama-1057294485.html
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa’da gözaltında ölen Merter Keskin soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözaltı sürecine dair... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:20+0300
2022-06-12T00:20+0300
2022-06-12T00:38+0300
türkiye
merter keskin
türk
tanju özcan
tanju bilgiç
dışişleri bakanlığı
anadolu ajansı (aa)
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı Türk asıllı Merter Keskin'in, nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.Sözcü Bilgiç, Fransa’da gözaltında hayatını kaybeden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.'Görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır'Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220610/turk-asilli-fransiz-vatandasi-polisin-mudahalesinde-nefessiz-kalarak-hayatini-kaybetti-1057233063.html
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merter keskin, türk, tanju özcan, tanju bilgiç, dışişleri bakanlığı, anadolu ajansı (aa)
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
00:20 12.06.2022 (güncellendi: 00:38 12.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa’da gözaltında ölen Merter Keskin soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı Türk asıllı Merter Keskin'in, nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Bilgiç, Fransa’da gözaltında hayatını kaybeden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.
Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.
Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.
'Görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır'
Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:
"Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."