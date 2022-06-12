https://tr.sputniknews.com/20220612/turkiyeden-fransada-gozaltinda-olen-turk-vatandasina-iliskin-aciklama-1057294485.html

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa’da gözaltında ölen Merter Keskin soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözaltı sürecine dair... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T00:20+0300

2022-06-12T00:20+0300

2022-06-12T00:38+0300

türkiye

merter keskin

türk

tanju özcan

tanju bilgiç

dışişleri bakanlığı

anadolu ajansı (aa)

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı Türk asıllı Merter Keskin'in, nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.Sözcü Bilgiç, Fransa’da gözaltında hayatını kaybeden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.'Görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır'Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220610/turk-asilli-fransiz-vatandasi-polisin-mudahalesinde-nefessiz-kalarak-hayatini-kaybetti-1057233063.html

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merter keskin, türk, tanju özcan, tanju bilgiç, dışişleri bakanlığı, anadolu ajansı (aa)