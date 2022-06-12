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https://tr.sputniknews.com/20220612/vali-duyurdu-ankarada-okullar-tatil-edildi-1057322357.html
Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi
Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, yoğun yağış nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi

22:02 12.06.2022 (güncellendi: 22:11 12.06.2022)
© DHAVasip Şahin
Vasip Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© DHA
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Ankara Valisi Vasip Şahin, yoğun yağış nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
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