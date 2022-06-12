https://tr.sputniknews.com/20220612/vali-duyurdu-ankarada-okullar-tatil-edildi-1057322357.html
Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi
Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, yoğun yağış nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T22:02+0300
2022-06-12T22:02+0300
2022-06-12T22:11+0300
türkiye
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104169/58/1041695892_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3e2ca1f7691b5bf613b8235fb3f13f12.jpg
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104169/58/1041695892_62:0:1129:800_1920x0_80_0_0_58c3f27d33a624a234db7289a990b42f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara
Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil edildi
22:02 12.06.2022 (güncellendi: 22:11 12.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, yoğun yağış nedeniyle pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."