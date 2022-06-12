https://tr.sputniknews.com/20220612/venezuellada-abd-destekli-muhalif-lider-guaido-restoranda-tekme-tokat-dovulerek-disari-atildi-1057318981.html

Venezüella'da ABD destekli muhalif lider Guaido restoranda tekme tokat dövülerek dışarı atıldı

Venezüella'da ABD destekli muhalif lider Guaido restoranda tekme tokat dövülerek dışarı atıldı

Ülkesinde 2019 yılında darbe girişimi başlatan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan gömleği yırtılarak ve yaka paça kovularak dışarı... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T18:36+0300

2022-06-12T18:36+0300

2022-06-12T18:38+0300

dünya

venezüella

juan guaido

darp

restoran

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23 Ocak 2019 tarihinde ABD'nin de desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden muhalif lider ülkesindeki bir yemek restoranına öğle yemeği için gitti.Ancak burada büyük bir tepki ile karşılaştı. Bu sırada tekme tokat saldırıya uğradı, bu anlar saniye saniye kaydedildi.

venezüella

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venezüella, juan guaido, darp, restoran