https://tr.sputniknews.com/20220612/venezuellada-abd-destekli-muhalif-lider-guaido-restoranda-tekme-tokat-dovulerek-disari-atildi-1057318981.html
Venezüella'da ABD destekli muhalif lider Guaido restoranda tekme tokat dövülerek dışarı atıldı
Venezüella'da ABD destekli muhalif lider Guaido restoranda tekme tokat dövülerek dışarı atıldı
Ülkesinde 2019 yılında darbe girişimi başlatan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan gömleği yırtılarak ve yaka paça kovularak dışarı... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T18:36+0300
2022-06-12T18:36+0300
2022-06-12T18:38+0300
dünya
venezüella
juan guaido
darp
restoran
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23 Ocak 2019 tarihinde ABD'nin de desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden muhalif lider ülkesindeki bir yemek restoranına öğle yemeği için gitti.Ancak burada büyük bir tepki ile karşılaştı. Bu sırada tekme tokat saldırıya uğradı, bu anlar saniye saniye kaydedildi.
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venezüella, juan guaido, darp, restoran
Venezüella'da ABD destekli muhalif lider Guaido restoranda tekme tokat dövülerek dışarı atıldı
18:36 12.06.2022 (güncellendi: 18:38 12.06.2022) Abone ol
Ülkesinde 2019 yılında darbe girişimi başlatan ABD destekli muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan gömleği yırtılarak ve yaka paça kovularak dışarı atıldı. Guaido, en sonunda çareyi kaçmakta buldu.
23 Ocak 2019 tarihinde ABD'nin de desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden muhalif lider ülkesindeki bir yemek restoranına öğle yemeği için gitti.
Ancak burada büyük bir tepki ile karşılaştı. Bu sırada tekme tokat saldırıya uğradı, bu anlar saniye saniye kaydedildi.