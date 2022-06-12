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https://tr.sputniknews.com/20220612/yedikleri-dondurmanin-parasini-isteyen-dondurmaciya-tufekle-ates-etti--1057324529.html
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Olaydan bir saat sonra aynı iş yerine pompalı tüfekle gelen 3... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T22:55+0300
2022-06-12T22:56+0300
dondurma
ateş
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N.C.Ç. iki arkadaşıyla birlikte dondurmacıda yedikleri dondurmanın hesap fişinin arkasına "Çektiğin fotolara say" yazarak, ödeme yapmadı. İş yeri sahibi O.N. ile tartışan 3 kişi dondurmacıdan ayrıldı.Bir saat sonra elinde tüfekle iş yerinin önüne tek başına gelen N.C.Ç., iş yerine doğru 2 el ateş etti. Olayı gören ve istirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisinin "Dur, polis" diyerek bağırması üzere N.C.Ç. olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu şans eseri iş yerinde yaralanan olmadı. Olay sonrası kaçan N.C.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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dondurma, ateş, samsun

Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti

22:55 12.06.2022 (güncellendi: 22:56 12.06.2022)
© İHAYedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti
Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA
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Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Olaydan bir saat sonra aynı iş yerine pompalı tüfekle gelen 3 kişiden biri, 2 el ateş ederek kaçtı.
N.C.Ç. iki arkadaşıyla birlikte dondurmacıda yedikleri dondurmanın hesap fişinin arkasına "Çektiğin fotolara say" yazarak, ödeme yapmadı. İş yeri sahibi O.N. ile tartışan 3 kişi dondurmacıdan ayrıldı.
Bir saat sonra elinde tüfekle iş yerinin önüne tek başına gelen N.C.Ç., iş yerine doğru 2 el ateş etti.
Olayı gören ve istirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisinin "Dur, polis" diyerek bağırması üzere N.C.Ç. olay yerinden kaçtı.
Açılan ateş sonucu şans eseri iş yerinde yaralanan olmadı. Olay sonrası kaçan N.C.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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