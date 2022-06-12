https://tr.sputniknews.com/20220612/yedikleri-dondurmanin-parasini-isteyen-dondurmaciya-tufekle-ates-etti--1057324529.html

Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti

Yedikleri dondurmanın parasını isteyen dondurmacıya tüfekle ateş etti

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 kişi, yedikleri dondurmanın hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldı. Olaydan bir saat sonra aynı iş yerine pompalı tüfekle gelen 3... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T22:55+0300

2022-06-12T22:55+0300

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dondurma

ateş

samsun

türkiye

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N.C.Ç. iki arkadaşıyla birlikte dondurmacıda yedikleri dondurmanın hesap fişinin arkasına "Çektiğin fotolara say" yazarak, ödeme yapmadı. İş yeri sahibi O.N. ile tartışan 3 kişi dondurmacıdan ayrıldı.Bir saat sonra elinde tüfekle iş yerinin önüne tek başına gelen N.C.Ç., iş yerine doğru 2 el ateş etti. Olayı gören ve istirahatli olan İlçe Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele polisinin "Dur, polis" diyerek bağırması üzere N.C.Ç. olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu şans eseri iş yerinde yaralanan olmadı. Olay sonrası kaçan N.C.Ç. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

samsun

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dondurma, ateş, samsun