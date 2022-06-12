https://tr.sputniknews.com/20220612/yolda-yuruyen-kadinin-fotografini-cektigi-iddia-edilen-kisi-telefonunu-parcaladi-1057293623.html

Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi telefonunu parçaladı

Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi telefonunu parçaladı

İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı... 12.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-12T00:04+0300

2022-06-12T00:04+0300

2022-06-12T00:04+0300

türkiye

istanbul

eyüpsultan

taciz

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Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi.Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

türkiye

istanbul

eyüpsultan

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, eyüpsultan, taciz