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Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi telefonunu parçaladı
Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi telefonunu parçaladı
İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T00:04+0300
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türkiye
istanbul
eyüpsultan
taciz
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Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi.Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
türkiye
istanbul
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istanbul, eyüpsultan, taciz

Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi telefonunu parçaladı

00:04 12.06.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HASİstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS
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İstanbul Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı. Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi.
Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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