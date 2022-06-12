https://tr.sputniknews.com/20220612/zaharova-rusya-bir-kez-daha-kendini-bir-devlet-olarak-kanitliyor-1057321852.html
Zaharova: Rusya bir kez daha kendini bir devlet olarak kanıtlıyor
Zaharova: Rusya bir kez daha kendini bir devlet olarak kanıtlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın bir kez daha boyunduruğu üzerinden attığını ve devlet, ülke ve halk olarak kendini kanıtladığını... 12.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-12T21:23+0300
2022-06-12T21:23+0300
2022-06-12T21:23+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
rusya günü
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Rusya Günü’nde Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Zaharova, “Bugün bu bayram kulağa farklı geliyor. Bir kez daha boyunduruğu üzerimizden atıyoruz, bir kez daha kendimizi bir devlet, ülke ve halk olarak kanıtlıyoruz” açıklamasında bulundu.Rusya Günü’nün önemini anlamayanlara seslenen Zaharova, “Size St. Petersburg’a gelin, demek istiyorum. Müzelere gidin. Gidin ve çocuklarınıza ülkemizin gerçek tarihini gösterin. Ve bunun, çok eski zamanlardan beri topraklarımızı savunan halkımızın onuru, şanı ve cesareti olduğunu anlayacaksınız” vurgusunu yaptı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, rusya günü
Zaharova: Rusya bir kez daha kendini bir devlet olarak kanıtlıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın bir kez daha boyunduruğu üzerinden attığını ve devlet, ülke ve halk olarak kendini kanıtladığını belirtti.
Rusya Günü’nde Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Zaharova, “Bugün bu bayram kulağa farklı geliyor. Bir kez daha boyunduruğu üzerimizden atıyoruz, bir kez daha kendimizi bir devlet, ülke ve halk olarak kanıtlıyoruz” açıklamasında bulundu.
Rusya Günü’nün önemini anlamayanlara seslenen Zaharova, “Size St. Petersburg’a gelin, demek istiyorum. Müzelere gidin. Gidin ve çocuklarınıza ülkemizin gerçek tarihini gösterin. Ve bunun, çok eski zamanlardan beri topraklarımızı savunan halkımızın onuru, şanı ve cesareti olduğunu anlayacaksınız” vurgusunu yaptı.