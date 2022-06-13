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14 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu
14 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu
Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:59+0300
2022-06-13T21:59+0300
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şırnak
tarım
mevsimlik işçi
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Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen 15 yaşındaki Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu.Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.Bölgeye gelen ekipler ölü bulunan kişinin Kezban Sakcak olduğunu belirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
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şırnak, tarım, mevsimlik işçi

14 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

21:59 13.06.2022
© DHABursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.
Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.
Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen 15 yaşındaki Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu.
Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler ölü bulunan kişinin Kezban Sakcak olduğunu belirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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