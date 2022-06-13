https://tr.sputniknews.com/20220613/14-gundur-kayip-olarak-aranan-cocuk-olu-bulundu-1057370109.html

14 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

14 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ve 14 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Kezban Sakcak’ın Uluabat Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T21:59+0300

2022-06-13T21:59+0300

2022-06-13T21:59+0300

türkiye

şırnak

tarım

mevsimlik işçi

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Şırnak’tan Bursa’nın Karacabey ilçesine ailesi birlikte çalışmak için gelen 15 yaşındaki Kezban Sakcak, 14 gün önce kayboldu.Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bugün kırsal Uluabat Mahallesi’nde Uluabat Gölü kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.Bölgeye gelen ekipler ölü bulunan kişinin Kezban Sakcak olduğunu belirlendi. Genç kızın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

şırnak

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şırnak, tarım, mevsimlik işçi