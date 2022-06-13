https://tr.sputniknews.com/20220613/40-milyon-dolarlik-projeydi-nasa-uydularini-tasiyan-roket-bozuldu-1057335489.html
40 milyon dolarlık projeydi: NASA uydularını taşıyan roket bozuldu
40 milyon dolarlık projeydi: NASA uydularını taşıyan roket bozuldu
Hava durumu tahminlerinde kullanılmak üzere uzaya fırlatılan iki NASA uydusunu taşıyan Astra roketi, kalkıştan kısa süre sonra arızalandı ve uydular hedefe... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:50+0300
2022-06-13T09:50+0300
2022-06-13T09:50+0300
nasa
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ABD'li üretici Astra, kasırga tahminlerini iyileştirmek için kullanılması planlanan ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) uydusunu taşıyan roketi Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlattı. TROPICS-1 roketi uzaya ulaşmasına rağmen üst aşaması erkenden kapandı ve motordan duman çıktığı görüldü, dolayısıyla uydular yörüngeye yerleştirilemedi. 40 milyon dolarlık proje kapsamında dört uydunun iki başarılı kalkışla yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Astra'dan yapılan açıklamada detaylı incelemeler sonucu daha fazla bilgi paylaşılacağı ve yaşananlardan dolayı yaşanan mahcubiyet dile getirilirken NASA'dan da kalkış başarılı olmasa da bu misyonun yeni bilim ve kalkış olanakları için muhteşem bir fırsat olduğu mesajı verildi. Venture sınıfı roketini yedi kez fırlatan Astra dünküyle birlikte beşinci arızasını deneyimlemiş oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, uydu, roket, hava durumu
40 milyon dolarlık projeydi: NASA uydularını taşıyan roket bozuldu
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Hava durumu tahminlerinde kullanılmak üzere uzaya fırlatılan iki NASA uydusunu taşıyan Astra roketi, kalkıştan kısa süre sonra arızalandı ve uydular hedefe ulaşamadı. NASA bu proje için 40 milyon dolar ayırmıştı.
ABD'li üretici Astra, kasırga tahminlerini iyileştirmek için kullanılması planlanan ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) uydusunu taşıyan roketi Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlattı. TROPICS-1 roketi uzaya ulaşmasına rağmen üst aşaması erkenden kapandı ve motordan duman çıktığı görüldü, dolayısıyla uydular yörüngeye yerleştirilemedi.
40 milyon dolarlık proje kapsamında dört uydunun iki başarılı kalkışla yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor.
Astra'dan yapılan açıklamada detaylı incelemeler sonucu daha fazla bilgi paylaşılacağı ve yaşananlardan dolayı yaşanan mahcubiyet dile getirilirken NASA'dan da kalkış başarılı olmasa da bu misyonun yeni bilim ve kalkış olanakları için muhteşem bir fırsat olduğu mesajı verildi.
Venture sınıfı roketini yedi kez fırlatan Astra dünküyle birlikte beşinci arızasını deneyimlemiş oldu.