https://tr.sputniknews.com/20220613/40-milyon-dolarlik-projeydi-nasa-uydularini-tasiyan-roket-bozuldu-1057335489.html

40 milyon dolarlık projeydi: NASA uydularını taşıyan roket bozuldu

40 milyon dolarlık projeydi: NASA uydularını taşıyan roket bozuldu

Hava durumu tahminlerinde kullanılmak üzere uzaya fırlatılan iki NASA uydusunu taşıyan Astra roketi, kalkıştan kısa süre sonra arızalandı ve uydular hedefe... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:50+0300

2022-06-13T09:50+0300

2022-06-13T09:50+0300

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ABD'li üretici Astra, kasırga tahminlerini iyileştirmek için kullanılması planlanan ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) uydusunu taşıyan roketi Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlattı. TROPICS-1 roketi uzaya ulaşmasına rağmen üst aşaması erkenden kapandı ve motordan duman çıktığı görüldü, dolayısıyla uydular yörüngeye yerleştirilemedi. 40 milyon dolarlık proje kapsamında dört uydunun iki başarılı kalkışla yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Astra'dan yapılan açıklamada detaylı incelemeler sonucu daha fazla bilgi paylaşılacağı ve yaşananlardan dolayı yaşanan mahcubiyet dile getirilirken NASA'dan da kalkış başarılı olmasa da bu misyonun yeni bilim ve kalkış olanakları için muhteşem bir fırsat olduğu mesajı verildi. Venture sınıfı roketini yedi kez fırlatan Astra dünküyle birlikte beşinci arızasını deneyimlemiş oldu.

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2022

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nasa, uydu, roket, hava durumu