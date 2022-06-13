https://tr.sputniknews.com/20220613/abb-mansur-yavas-afet-bolgesindeydi-kendisinin-poz-vermek-gibi-gailesi-yok-1057366284.html

ABB: Mansur Yavaş afet bölgesindeydi, kendisinin poz vermek gibi gailesi yok

ABB: Mansur Yavaş afet bölgesindeydi, kendisinin poz vermek gibi gailesi yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın Mansur Yavaş'ın sel felaketinde bölgede olmadığı iddiasına, "Mansur Yavaş... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T20:47+0300

2022-06-13T20:47+0300

2022-06-13T20:47+0300

politika

ankara

mansur yavaş

süleyman soylu

yağmur

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Ankara'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bu süreçte kentte olmadığı, Eskişehir'de olduğu öne sürdü.Burhan bir paylaşımında "Sn Mansur Yavaş siz Paris Belediye Başkanı mısınız? Ankara da sel felaketi var neredesiniz. Sn Süleyman Soylu, Sn Murat Kurum halkın arasında siz neredesiniz diye sorduk" ifadelerini kullandı. Burhan ayrıca “Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp” dedi.Bu sözler üzerine belediyeden açıklama geldi.Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından Burhan'ın iddialarına cevap verdi. Gültekin, sel felaketinde Yavaş'ın Ankara'da değil de Eskişehir'de olduğunu iddia eden Burhan'a "Bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok" dedi.Volkan Memduh Gültekin'in açıklamaları şöyle:

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ankara, mansur yavaş, süleyman soylu, yağmur