ABB: Mansur Yavaş afet bölgesindeydi, kendisinin poz vermek gibi gailesi yok
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın Mansur Yavaş'ın sel felaketinde bölgede olmadığı iddiasına, "Mansur Yavaş afet bölgesindeydi, kendisinin poz vermek gibi gailesi yok" yanıtını verdi.
Ankara'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bu süreçte kentte olmadığı, Eskişehir'de olduğu öne sürdü.
Burhan bir paylaşımında "Sn Mansur Yavaş siz Paris Belediye Başkanı mısınız? Ankara da sel felaketi var neredesiniz. Sn Süleyman Soylu, Sn Murat Kurum halkın arasında siz neredesiniz diye sorduk" ifadelerini kullandı. Burhan ayrıca “Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp” dedi.
Burhan bir paylaşımında "Sn Mansur Yavaş siz Paris Belediye Başkanı mısınız? Ankara da sel felaketi var neredesiniz. Sn Süleyman Soylu, Sn Murat Kurum halkın arasında siz neredesiniz diye sorduk" ifadelerini kullandı. Burhan ayrıca “Çizmeyle bir fotoğrafınız yok. Kayıp” dedi.
Sn Mansur Yavaş siz Paris Belediye Başkanı mısınız ? Ankara da sel felaketi var neredesiniz. Sn Süleyman Soylu , Sn Murat Kurum halkın arasında siz neredesiniz diye sorduk #MansurYavaş @suleymansoylu @murat_kurum @mansuryavas06 @hasandogan @hakanhanozcan @MuratKoseMamak pic.twitter.com/7C1tkk37W3— Sinan Burhan🇹🇷 (@snnburhan) June 13, 2022
Bu sözler üzerine belediyeden açıklama geldi.
Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından Burhan'ın iddialarına cevap verdi. Gültekin, sel felaketinde Yavaş'ın Ankara'da değil de Eskişehir'de olduğunu iddia eden Burhan'a "Bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok" dedi.
Volkan Memduh Gültekin'in açıklamaları şöyle:
1. "@mansuryavas06 Eskişehir'deydi. ABB Başkanı kayıp, çizmeyle bir tane fotoğrafı yok..." Sn. Burhan, ABB Başkanı @mansuryavas06, bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok.
2. RT edeceğinize söz verin, Akyurt'ta vatandaşların çektiği fotoğraflardan paylaşayım. Önceki gün Altındağ'da, evvelsi gün ise İvedik'teydi. Yanında yine fotoğrafçı yoktu. Size bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın. Gelelim Eskişehir'e...
3. "Belediye Başkanları Toplantıları" 3 gün sürer. ABB Başkanı @mansuryavas06 ilk gün toplantıya katılmadı, 2. gün sabah Eskişehir'e gitti. Öğleden sonrası için yağış uyarısı verilmesi üzerine derhal Ankara'ya döndü. Bu yüzden Başkanlarımızın basın toplantısında yer alamadı.
4. Ankara'ya gelince ise "yönetimde sorumluluk" ilkesi gereği ABB Başkanlık makamında halkı bilgilendirdi, yapılan çalışmaları anlattı. Trolbaşı, troller, havuz medyası ve Sinan Bey... Sn. Mansur Yavaş yağış başladığında neredeymiş? Kul hakkına girmekten vazgeçin.
5. ABB, sel felaketi nedeniyle günlerdir soluksuz çalışıyor. Bugün de 1588 araç 4884 personel ile teyakkuz halinde saha çalışması yapıldı. Akyurt'ta ise 131 araç ve 501 personel ile en etkin çalışan kurum oldu; 78 insan kurtarma vakası gerçekleştirildi.
6. Biz mazeret üretmeyiz. Eskiye oranla 2 kat daha fazla altyapı yatırımı yaptık, daha da yapacağız. Mağdur vatandaşlarımızla ise tek tek ilgileneceğiz. Bugün aklı selim konuşmalar yapan tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Sel felaketinin yaralarını birlikte saracağız."
2. RT edeceğinize söz verin, Akyurt'ta vatandaşların çektiği fotoğraflardan paylaşayım.— Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) June 13, 2022
Önceki gün Altındağ'da, evvelsi gün ise İvedik'teydi. Yanında yine fotoğrafçı yoktu. Size bir vatandaşın telefonuyla çektiği fotoğrafı ileteyim, yüreğiniz ferahlasın.
Gelelim Eskişehir'e... pic.twitter.com/vY1xHpBXNf