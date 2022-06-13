https://tr.sputniknews.com/20220613/abdli-tarihci-chomsky-clintoni-sucladi-rusyaya-natonun-genislememesi-ile-ilgili-sozunu-tutmadi-1057364529.html

ABD’li tarihçi Chomsky, Clinton'ı suçladı: Rusya'ya NATO'nun genişlememesi ile ilgili sözünü tutmadı

ABD’li tarihçi Chomsky, Clinton'ı suçladı: Rusya'ya NATO'nun genişlememesi ile ilgili sözünü tutmadı

Amerikalı ünlü tarih uzmanı Chomsky, eski ABD Başkanı Clinton’un Rusya'ya NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair verdiği sözü tutmadığını belirtti. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T20:00+0300

2022-06-13T20:00+0300

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rusya

nato

abd

noam chomsky

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ABD’li tarihçi, filozof ve dilbilimci Noam Chomsky, Massachusetts Peace Action adlı kar amacı gütmeyen kuruluş ile yaptığı mülakatta eski ABD Başkanı Bill Clinton’un Rusya'ya NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda verdiği sözü tutmadığını söyledi.Eski ABD Başkanı George H. W. Bush’un Kuzey Atlantik İttifakı'nın birleşik Almanya'nın bloğa girmesi karşılığında doğuya doğru ‘bir inç’ bile ilerlemeyeceği konusunda Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ile anlaştığını vurgulayan Chomsky, şöyle konuştu:“George H. W. Bush sözünü tuttu, halefi Bill Clinton da ilk yıllarda onu takip etti, ancak 1990'ların ortalarında bunun tersini söylemeye başladı. 1997'de Clinton sözüne sadık kalmadı ve Vişegrad Grubunu NATO'ya katılmaya davet etti. Onun Halefi George W. Bush ise herkese kapıları açarak Ukrayna'yı bile ittifaka davet etti.”Amerikalı tarihçi, Bill Clinton'ın bu açıklamaları ABD’deki yerel izleyici kitlesi için kullandığını iddia ederek eski Rus lider Boris Yeltsin'i yanlış yönlendirdiğini kaydetti.Chomsky, “O (Clinton) arkadaşı Boris Yeltsin’e açıkça, ‘Endişe etme, bu bana başkanlık seçimlerinde kazanmam için lazım’ diyordu” ifadelerini kullandı.Chomsky ayrıca birçok ABD'li yetkilinin Beyaz Saray'ı Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı etmenin tehlikeleri konusunda 35 yıldır uyardığını da hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/trumptan-nato-uyelerine-abd-sizi-korumayacak-1056778664.html

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