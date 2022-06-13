https://tr.sputniknews.com/20220613/adalet-bakanligindan-adliyede-kuran-kursu-elestirilerine-yanit-turkiye-laik-bir-devlet-1057360588.html

Adalet Bakanlığı'ndan adliyede 'Kur'an kursu' eleştirilerine yanıt: Türkiye laik bir devlet

Adalet Bakanlığı'ndan adliyede 'Kur'an kursu' eleştirilerine yanıt: Türkiye laik bir devlet

Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi'nde 27 Haziran'dan itibaren Diyanet İşleri tarafından açılacak Kur'an kursu ile ilgili yapılan eleştirilere '28 Şubat... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:52+0300

2022-06-13T17:52+0300

2022-06-13T17:52+0300

politika

ankara adliyesi

28 şubat

laiklik

kuran kursu

adalet bakanlığı

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Adalet Bakanlığı'nca 5 bin civarında personelin bulunduğu Ankara Adliyesi'nde 'çalışanlardan gelen talep üzerine' Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kursu açılması kararı alındığı savunularak, "Ankara Barosu ile İzmir Barosu yaptıkları açıklama ile yaz Kur’an Kursuna katılacak kişiler veya çocuklarını gönderecek velileri hem kınamakta hem de suçlamakta. Açıklamalardaki üslup ve muhteva, 28 Şubat’ın ilkel, haksız, hukuksuz, zorba ve dayatmacı zihniyetinin Ankara ve İzmir Barolarında canlılığını hala koruduğunu göstermektedir" denildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' olduğu vurgulanarak "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Hukuk devletinde laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Kur’an-ı Kerim öğretimi anayasa ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Yaz Kur’an Kursları da kanun ve diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir" denildi.'Ankara Adliyesi'nde çalışanlardan gelen taleplerin' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yaz Kur’an kursu açılması kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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ankara adliyesi, 28 şubat, laiklik, kuran kursu, adalet bakanlığı