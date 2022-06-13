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AFAD'dan 5 il için sel uyarısı
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı
Türkiye genelinde sağanak yağış ve sele karşı uyarılar sürüyor. Son olarak AFAD da sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve özellikle 5 il için sel uyarısı... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T12:21+0300
2022-06-13T12:21+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
meteoroloji
sağanak
uyarı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyardı.AFAD tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, sağanak, uyarı

AFAD'dan 5 il için sel uyarısı

12:21 13.06.2022
© AAAFAD'dan 5 il için sel uyarısı
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Türkiye genelinde sağanak yağış ve sele karşı uyarılar sürüyor. Son olarak AFAD da sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve özellikle 5 il için sel uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyardı.
AFAD tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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