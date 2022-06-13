https://tr.sputniknews.com/20220613/afaddan-5-il-icin-sel-uyarisi-1057343543.html

AFAD'dan 5 il için sel uyarısı

AFAD'dan 5 il için sel uyarısı

Türkiye genelinde sağanak yağış ve sele karşı uyarılar sürüyor. Son olarak AFAD da sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve özellikle 5 il için sel uyarısı... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:21+0300

2022-06-13T12:21+0300

2022-06-13T12:21+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

meteoroloji

sağanak

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057343329_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_665e7f261d0a12aac2c631fbbf1a39aa.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) paylaştığı harita ile ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyardı.AFAD tarafından yapılan paylaşımda ülke genelinde yaşanabilecek yağışlara karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/ankarada-sel-istinat-duvarinin-altinda-kalan-otomobil-kagit-gibi-ezildi-1057330983.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, sağanak, uyarı