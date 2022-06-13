https://tr.sputniknews.com/20220613/aksener-uysal-ile-gorustu-1057365781.html

Akşener, Uysal ile görüştü

Akşener, Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T20:17+0300

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türkiye

iyi parti

meral akşener

dp

demokrat parti (dp)

gültekin uysal

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, 3 Temmuz'da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantının gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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iyi parti, meral akşener, dp, demokrat parti (dp), gültekin uysal