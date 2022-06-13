https://tr.sputniknews.com/20220613/aksener-uysal-ile-gorustu-1057365781.html
Akşener, Uysal ile görüştü
Akşener, Uysal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T20:17+0300
2022-06-13T20:17+0300
2022-06-13T20:17+0300
türkiye
iyi parti
meral akşener
dp
demokrat parti (dp)
gültekin uysal
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, 3 Temmuz'da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantının gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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iyi parti, meral akşener, dp, demokrat parti (dp), gültekin uysal
Akşener, Uysal ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.
Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, 3 Temmuz'da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantının gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.