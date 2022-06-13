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Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
İstanbul Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyerek sol şeridi kapatan sürücüye 427 lira idari para cezası kesildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:58+0300
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ambulans
türkiye
para cezası
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İstanbul Arnavutköy'de sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.
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ambulans, para cezası

Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

14:58 13.06.2022 (güncellendi: 15:03 13.06.2022)
© DHAambulans - trafik
ambulans - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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İstanbul Arnavutköy'de ambulansa yol vermeyerek sol şeridi kapatan sürücüye 427 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul Arnavutköy'de sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı.
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