https://tr.sputniknews.com/20220613/ankarada-sel-istinat-duvarinin-altinda-kalan-otomobil-kagit-gibi-ezildi-1057330983.html
Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi
Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi
Ankara’da cuma günü yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T03:36+0300
2022-06-13T03:36+0300
2022-06-13T03:36+0300
türkiye
ankara
sel
istinat duvarı
çökme
otomobil
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Ankara’da selden dolayı çöken istinat duvarının altında kalan otomobil neredeyse dümdüz oldu.İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir kişinin olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.
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ankara, sel, istinat duvarı, çökme, otomobil
Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi
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Ankara’da cuma günü yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi olduğu görüldü.
Ankara’da selden dolayı çöken istinat duvarının altında kalan otomobil neredeyse dümdüz oldu.
İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi.
Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir kişinin olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.