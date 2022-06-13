https://tr.sputniknews.com/20220613/ankarada-sel-istinat-duvarinin-altinda-kalan-otomobil-kagit-gibi-ezildi-1057330983.html

Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

Ankara’da sel: İstinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

Ankara’da cuma günü yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T03:36+0300

2022-06-13T03:36+0300

2022-06-13T03:36+0300

türkiye

ankara

sel

istinat duvarı

çökme

otomobil

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Ankara’da selden dolayı çöken istinat duvarının altında kalan otomobil neredeyse dümdüz oldu.İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Otomobilde herhangi bir kişinin olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.

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ankara, sel, istinat duvarı, çökme, otomobil