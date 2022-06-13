https://tr.sputniknews.com/20220613/ankarada-sele-kapilan-bir-surucunun-arac-icinden-cektigi-goruntuler-ortaya-cikti-1057357717.html
Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı
Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı
Ankara Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde ailesi ile birlikte sele kapılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ve ailesi ekiplerin müdahalesi sonucu... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:41+0300
2022-06-13T16:41+0300
2022-06-13T16:41+0300
türkiye
türkiye
ankara
sel
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/afaddan-5-il-icin-sel-uyarisi-1057343543.html
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türkiye, ankara, sel
Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Ankara Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde ailesi ile birlikte sele kapılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ve ailesi ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.
Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.