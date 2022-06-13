https://tr.sputniknews.com/20220613/ankarada-sele-kapilan-bir-surucunun-arac-icinden-cektigi-goruntuler-ortaya-cikti-1057357717.html

Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı

Ankara Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde ailesi ile birlikte sele kapılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ve ailesi ekiplerin müdahalesi sonucu... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T16:41+0300

2022-06-13T16:41+0300

2022-06-13T16:41+0300

türkiye

türkiye

ankara

sel

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/afaddan-5-il-icin-sel-uyarisi-1057343543.html

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türkiye, ankara, sel