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Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı
Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı
Ankara Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde ailesi ile birlikte sele kapılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ve ailesi ekiplerin müdahalesi sonucu... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:41+0300
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/afaddan-5-il-icin-sel-uyarisi-1057343543.html
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türkiye, ankara, sel

Ankara'da sele kapılan bir sürücünün araç içinden çektiği görüntüler ortaya çıktı

16:41 13.06.2022
© İHAAnkara'da sele kapılan bir sürücünün görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da sele kapılan bir sürücünün görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA
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Ankara Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde ailesi ile birlikte sele kapılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü ve ailesi ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.
Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı. Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi. Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı
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