https://tr.sputniknews.com/20220613/ankaradaki-selde-can-kaybi-4e-yukseldi-1057360639.html
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:51+0300
2022-06-13T17:51+0300
2022-06-13T18:09+0300
türkiye
ankara
sağanak yağış
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. AFAD'ın açıklamasının ardından Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi.3 kişi hayatını kaybetmiştiHafta sonu Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyurt ilçesinde, sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşen 67 yaşındaki Mustafa Demirel ve elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Muhammed Şahin hayatlarını kaybetmişti.
türkiye
ankara
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ankara, sağanak yağış
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
17:51 13.06.2022 (güncellendi: 18:09 13.06.2022) Abone ol
Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. AFAD'ın açıklamasının ardından Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi.
3 kişi hayatını kaybetmişti
Hafta sonu Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.
Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyurt ilçesinde, sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşen 67 yaşındaki Mustafa Demirel ve elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Muhammed Şahin hayatlarını kaybetmişti.