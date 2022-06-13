https://tr.sputniknews.com/20220613/ankaradaki-selde-can-kaybi-4e-yukseldi-1057360639.html

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T17:51+0300

2022-06-13T17:51+0300

2022-06-13T18:09+0300

türkiye

ankara

sağanak yağış

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Altındağ'da 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. AFAD'ın açıklamasının ardından Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi.3 kişi hayatını kaybetmiştiHafta sonu Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyurt ilçesinde, sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşen 67 yaşındaki Mustafa Demirel ve elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki Muhammed Şahin hayatlarını kaybetmişti.

türkiye

ankara

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ankara, sağanak yağış