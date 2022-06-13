https://tr.sputniknews.com/20220613/arastirma-turkiyenin-yuzde-492si-acik-sut-satin-aliyor-1057351341.html

Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49.2'si açık süt satın alıyor

Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49.2'si açık süt satın alıyor

Areda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği süt tüketim alışkanlıklarına ilişkin anketin sonuçları, Türkiye’nin yüzde 49.2’sinin süt satın alırken... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T14:30+0300

2022-06-13T14:30+0300

2022-06-13T14:35+0300

süt

ekonomi

araştırma

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Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49.2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44.7’si marketten aldığını ifade etti.Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması. Araştırmada ‘Açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42.4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22.7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.Süt en çok yoğurt yapmak için kullanılıyorAraştırmada katılımcılar yöneltilen ‘sütü en çok ne için tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi.Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220514/sute-gelen-zamdan-sonra-yem-fiyatlari-da-yukseldi-1056358499.html

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süt, araştırma