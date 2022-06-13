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Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49.2'si açık süt satın alıyor
Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49.2'si açık süt satın alıyor
Areda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği süt tüketim alışkanlıklarına ilişkin anketin sonuçları, Türkiye’nin yüzde 49.2’sinin süt satın alırken... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T14:30+0300
2022-06-13T14:35+0300
süt
ekonomi
araştırma
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Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49.2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44.7’si marketten aldığını ifade etti.Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması. Araştırmada ‘Açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42.4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22.7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.Süt en çok yoğurt yapmak için kullanılıyorAraştırmada katılımcılar yöneltilen ‘sütü en çok ne için tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi.Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
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süt, araştırma

Araştırma: Türkiye'nin yüzde 49.2'si açık süt satın alıyor

14:30 13.06.2022 (güncellendi: 14:35 13.06.2022)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© DHA
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Areda Piar’ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştiği süt tüketim alışkanlıklarına ilişkin anketin sonuçları, Türkiye’nin yüzde 49.2’sinin süt satın alırken mahalledeki markasız açık süt satan yer veya kişileri tercih ettiğini ortaya koydu.
Areda Piar, bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’nin süt tüketim alışkanlıklarını inceledi. Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 49.2’si sütü açık süt satan yer ve kişilerden satın aldığını belirtirken, 44.7’si marketten aldığını ifade etti.
Açık süt satın alan tüketicilerin en dikkat ettiği husus ise sütün taze olması. Araştırmada ‘Açık süt satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 42.4’ü tazelik, yüzde 27’si satıcının hijyeni, yüzde 22.7’si satıcının tanınırlığı yanıtını verdi.

Süt en çok yoğurt yapmak için kullanılıyor

Araştırmada katılımcılar yöneltilen ‘sütü en çok ne için tercih ediyorsunuz?’ sorusuna ise yüzde 57 ev yoğurdu yapmak için kullandıkları cevabını verdi.
Bu çalışma Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla ve 06-10 Mayıs tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.
Artan yem fiyatları, elektrik ve su faturaları nedeniyle zorlanan çiftçilerden kimi ticareti bıraktı, kimi de köyden kente göç ederek farklı meslek arayışına girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
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