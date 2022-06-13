https://tr.sputniknews.com/20220613/aym-baskani-arslan-bugun-itibariyla-bireysel-basvuru-110-bine-yaklasti-1057364187.html

AYM Başkanı Arslan: Bugün itibarıyla bireysel başvuru 110 bine yaklaştı

AYM Başkanı Arslan: Bugün itibarıyla bireysel başvuru 110 bine yaklaştı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, bugün itibarıyla bireysel başvuru sayısının 110 bine yaklaştığını belirterek, "Bu gerçekten de çok büyük bir... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T19:48+0300

2022-06-13T19:48+0300

2022-06-13T19:57+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa

zühtü arslan

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AB ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Bursa'daki bir otelde "Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Bölge Toplantısı" düzenlendi.Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hukukun, toplumsal ve siyasal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu, hukukun olmadığı yerde toplumun bir arada olmasının mümkün olamayacağını söyledi.Devletin temel amacının iyi işleyen ve adil bir hukuk düzeni kurmak suretiyle bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu belirten Arslan, temel hak ve özgürlükleri koruyan ve uyuşmazlıkları karara bağlayan mahkemelere bu anlamda çok büyük iş düştüğünü aktardı.Adaletin tecelli etmesinin hak ile hükmetmeye ve adil yargılamaya bağlı olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti:'Uzun yargılama artık ülkemizde yapısal bir sorun haline gelmiştir'Bireysel başvurunun yoluna devam edebilmesinin etkili ve başarılı bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürebilmesinin, iki temel şartının bulunduğuna işaret eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu kadar iş yükü bireysel başvuru kurumunu felç etme potansiyeli taşımaktadır'Arslan, uzun yargılama şikayetlerinin, bireysel başvuru yoluyla doğrudan Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmesinin doğru olmadığını savunarak, "Anayasa Mahkemesi'nden önce bir idari merciin buna bakması gerekir. Dolayısıyla bu yönde atılacak adımların Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün azaltılmasında çok önemli katkılar yapacağına inanıyoruz. Bu kadar iş yükü bireysel başvuru kurumunu felç etme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle bireysel başvurunun geleceğini, iş yükünün azaltılmasına bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. değerlendirmesinde bulundu.'AYM bireysel başvuruda ihlal kararı verdiğinde bunun anlamı çok açık'Arslan, bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak devam etmesinin ikinci şartının da ihlallerin kaynağının kurutulması olduğuna dikkati çekti.İhlallerin devam ettiği ve yeni ihlallerin gelmesi önlenemediği müddetçe hangi tedbirler alınırsa alınsın bireysel başvurudaki iş yükünün belli bir düzeyde tutulmasının imkansız olacağını dile getiren Arslan, şu görüşleri paylaştı:'Mahkeme kararlarının uygulanmasının tartışılmasını bir kenara bırakmalıyız'Bir hukuk devletinde mahkeme kararlarının etkili icrasının nasıl olacağının konuşulması gerektiğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:Oturumlarla yarın da devam edecek toplantının açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Şahin, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, bölge adliye ve idare mahkemeleri başkanları, başsavcılar ve üyeler katıldı.

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anayasa mahkemesi (aym), anayasa, zühtü arslan