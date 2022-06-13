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https://tr.sputniknews.com/20220613/bakan-nebati-650-gelir-uzman-yardimcisi-alinacagini-acikladi-1057361618.html
Bakan Nebati, '650 Gelir Uzman Yardımcısı' alınacağını açıkladı
Bakan Nebati, '650 Gelir Uzman Yardımcısı' alınacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T18:26+0300
2022-06-13T18:26+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özveriyle çalışan gelir uzmanlarının, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik katkılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220611/bakan-nebati-turkiye-kamu-borc-stoku-bakimindan-bircok-ulkeden-pozitif-ayrismayi-surduruyor-1057292600.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati, '650 Gelir Uzman Yardımcısı' alınacağını açıkladı

18:26 13.06.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını bildirdi.
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özveriyle çalışan gelir uzmanlarının, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik katkılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Gelir Uzman Yardımcısı Sınavı’na katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum."


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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