https://tr.sputniknews.com/20220613/batmanda-20-yil-sonra-yaylalarina-kavusan-koyluler-halay-cekerek-kutlama-yapti--1057331710.html

Batman’da 20 yıl sonra yaylalarına kavuşan köylüler, halay çekerek kutlama yaptı

Batman’da 20 yıl sonra yaylalarına kavuşan köylüler, halay çekerek kutlama yaptı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde İçişleri Bakanlığı bünyesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından Batman'ın Sason ilçesindeki yaylalara... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T05:03+0300

2022-06-13T05:03+0300

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türkiye

batman

sason

yayla

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Sason ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan vatandaşların 20 yıldır çıkmadığı yaylalara ilk defa gelen gençlerin olduğunu belirten Kayadüzü sakinlerinden İsmet Çelik, 20 yıl sonra yaylalara düzenledikleri bir etkinlikle çıktıklarını belirterek, bölgenin huzura kavuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya borçlu olduklarını söyledi. Çelik, şunları ifade eti:'Bu huzuru güvenlik güçlerimize borçluyuz' Yaylalara düzenlenen doğa yürüyüşüne arkadaşlarıyla birlikte katıldığını belirten İl Özel İdaresi şantiye şefi Mehmet Salih Yıldız, ”Gerçekten burada çok güzel doğayı gördük bin bir türlü çiçek çeşidi var. Burada çokça endemik bitki türleri de var. Gelip buraları görmek gereklidir. Aslında biz bu huzuru güvenlik güçlerimize borçluyuz. Bu dağlardan terörün bitmesiyle buradaki köylüler yaylalara dağlara gelebiliyor. Buralarda hayvanlarını besliyor. Bizlerde geldik bu sevinçlerine tanıklık etmek istedik” diye konuştu. Yaylaya gelecek olan vatandaşları karşılayan ve onlara doğal köy ürünlerinden kahvaltı hazırlayan köyün gençlerinden Bayram Çelik, “Gerçekten bu dağlar, bu yaylalar çok güzel. Burada çok çeşitli bitki türleri var. Biz köyün gençleri olarak buraya erken gelerek tırmanışa katılan misafirlerimize doğal köy ürünlerinden bir kahvaltı hazırladık. İnşallah güze bir etkinlik olur” şeklinde konuştu.

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batman, sason, yayla