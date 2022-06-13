https://tr.sputniknews.com/20220613/biden-icin-suudi-arabistana-gitmek-ya-da-gitmemek-iste-butun-mesele-bu-1057352014.html

Biden için 'Suudi Arabistan'a gitmek ya da gitmemek', işte bütün mesele bu

Biden için 'Suudi Arabistan'a gitmek ya da gitmemek', işte bütün mesele bu

Suudi Veliaht Prensi'ne önce 'savaş açan', sonra petrol fiyatlarındaki artış yüzünden muhtaç olan Biden, gazetecilere Suudi Arabistan'ı ziyaret konusunda henüz... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T15:42+0300

2022-06-13T15:42+0300

2022-06-13T15:43+0300

dünya

joe biden

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

abd

suudi arabistan

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1055751083_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_85f12ce32db931cb5eaa42a3f47a017d.jpg

Rusya yaptırımlarının körüklediği ABD'deki rekor enflasyon nedeniyle halk desteği dibe vuran, programını hayata geçirmekte bocalayan, 79 yaşı, unutkanlıkları ve gaflarıyla gündem olan Başkan Joe Biden'ın gelecek haftalarda çıkması beklenen Ortadoğu turunun zamanlamasını ve duraklarını belirleyememesi dikkat çekiyor. The New York Times'a göre Demokrat Parti içinde 2024 başkanlık seçimleri için adaylık ehliyeti sorgulanan Biden, Ortadoğu turunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edip etmeyeceğine dair çelişkili açıklamalarıyla alay konusu oldu. Marttaki haberlere göre daha fazla petrol pompalaması talebinde bulunmak için aradığı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MbS) ulaşamayan Biden, dün Los Angeles'da Air Force One'a binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ilkin Suudi Arabistan'ı ziyaret konusunda karar vermediğini söyledi. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine "Hayır, henüz karar vermedim" diyen ABD Başkanı, bir dakika sonra kendi kendisini yalanladı. Bir gazetecinin 'kararını geciktiren şeyin ne olduğu, Suudilerin belirli taahhütlerde bulunmasını bekleyip beklemediği' sorusuna Biden şu yanıtı verdi:"Suudi Arabistan'da çok daha büyük bir toplantı yapılması sözkonusu. Bu yüzden gidiyorum. İsraillilerle, ulusal güvenlikle ilgisi var. Enerjiden çok daha büyük sorunlarla ilgisi var.”52 yıllık aktif siyaset hayatında gaflarıyla gazetecileri ve kamuoyunu hayret ve kafa karışıklığı içinde bırakmasıyla tanınan Biden'ın 'Suudi Arabistan ziyaretine karar vermediğini' söylemesinin hemen ardından "Suudi Arabistan'a gidiyorum" diye konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. 46. Başkan'ın yaşı ve bilişsel yetilerinde zayıflama olup olmadığı da gündeme geldi. Bir kullanıcı, "Uçağa biniyor ama nereye gittiğini bilmiyor" diye dalga geçerken, bir diğeri, "Büyükbabanın en iyi günü değil" dedi. Bir başkası, "Anlatıcı: ABD Başkanı şu an nerede olduğunu bilmiyor ve gelecekte nerede olacağını bildiğine dair bahis oranları çok yüksek" diye yazdı. "Sufle: Suudi Arabistan'a gidiyorsun Joe" diye destek geldi.Bir kullanıcı, "Tanrı yardımcımız olsun" derken, bir diğeri, "Medyanın kafasını hep karıştır. Sonra de ki, yapacağımı söylediğim şeyi yaptım" saptamasında bulundu. Biden'ın temmuza ertelenen Ortadoğu turunda İsrail'in yanısıea Suudi Arabistan'ı ziyaret edip etmeyeceğinin bugün resmen açıklanması bekleniyor. Riyad ziyaretinin kilit noktası ise MbS tarafından kabul edilip edilmeyeceği.2017'de dönemin Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad ziyaretinde haftalarca rehin alan, 2018'de İhvan yanlısı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde öldürülmesinin emrini verdiğine inanılan Suudi Veliaht Prensini 2020 seçim kampanyasının hedef tahtasına oturtan Biden, başkan seçilince CIA'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili MbS'yi suçlayan raporunu yayımladı. Ancak uzgörülü davranmamış olacak ki, ABD'nin başını çektiği ve müttefiklerine dayattığı Rusya yaptırımları yüzünden enerji fiyatları rekor kırarken, ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması için Veliaht Prens'e muhtaç hale geldi. Rusya yaptırımlarını uygulamayan Riyad, petrol üretimini artırması taleplerine de olumlu yanıt vermiş değil.

abd

suudi arabistan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), abd, suudi arabistan, israil