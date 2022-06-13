https://tr.sputniknews.com/20220613/bilgi-almak-icin-polis-merkezine-giden-anne-ve-avukatlarin-iceriye-alinmadigi-iddialarina-yalanlama-1057329314.html

Bilgi almak için polis merkezine giden anne ve avukatların içeriye alınmadığı iddialarına yalanlama

Bilgi almak için polis merkezine giden anne ve avukatların içeriye alınmadığı iddialarına yalanlama

Ataşehir Kaymakamlığı, trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Çelik'in annesi ve avukatının bilgi almak için gittiği polis merkezinde içeriye... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T01:56+0300

2022-06-13T01:56+0300

2022-06-13T01:56+0300

türkiye

ataşehir

kaymakam

polis merkezi

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Selahattin Çelik'le ilgili açıklama yapan Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçedeki elim bir trafik kazası sonucu Çelik'in hayatını kaybettiği, acılı annesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "müşteki" sıfatıyla polis merkezi amirliğine davet edildiği, burada yapılan işlemlerin ardından evine ulaştırıldığı ifade edildi.Açıklamada, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş tarafından evinde ziyaret edilen anneye taziye sunulduğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi sağlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

türkiye

ataşehir

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ataşehir, kaymakam, polis merkezi