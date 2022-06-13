https://tr.sputniknews.com/20220613/bir-haftada-30-bin-kisi-dijital-vasiyet-birakti-1057334175.html

Bir haftada 30 bin kişi dijital vasiyet bıraktı

Bir haftada 30 bin kişi dijital vasiyet bıraktı

Bir hafta önce hayata geçen ‘Dijital vasiyet’ uygulaması Legizi’ye 30 bin kişi vasiyet için mesaj bıraktı. Vasiyetin muhataplarına SMS yoluyla bilgilendirme... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T08:50+0300

2022-06-13T08:50+0300

2022-06-13T08:50+0300

türkiye

vasiyet

vasiyetname

dijital

sms

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Bir hafta önce hayata geçen ‘Dijital vasiyet’ uygulaması Legizi’ye 30 binin üzerinde kişi vasiyet için mesaj bıraktı. Vasiyetin muhataplarına ise bilgilendirme SMS bilgilendirme yapılıyor. Telefonlarına gelen ‘Vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti’ mesajı herkesi şaşkına çevirirken, uygulama sosyal medyada da çok tartışılmaya başladı. SMS karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, konuyu sosyal medya gündemine taşıdı.İnsanların ölmeden önce, sevdiklerine vasiyet, mektup bırakmaları için uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Legizi kurucusu Bekir Güzeller, “Olumlu da, olumsuz da yorumlar aldık. Kötü bir amaca hizmet etmiyoruz. Ancak vefat konusu insanların hassas noktaları olduğu için bu duruma karşı tepki göstermeleri gayet normal. Anlayışla karşılıyoruz” dedi.Kimlik bilgilerinin kayıt altında tutulup tutulmadığı ile ilgili sorulara ise Güzeller, “Uygulamamıza üye olan kişiler vasiyet bırakmak istediği kişinin bilgilerini sisteme girmek zorundadır. Bunun amacı, kişinin vefat edip etmediğini tespit etmek ve bırakmak istediği dijital vasiyet doğru kişiye ulaşsın diyedir. Biz, doğru kişiye ulaşmamız için, kullanıcılardan vasiyet bırakmak istedikleri kişinin bilgilerini talep ediyoruz. Bu işlem gerçekleştiği anda sistem otomatik olarak size SMS olarak bilgi vermektedir. Burada tüm sorumluluk vasiyet bırakan kişiye aittir. Biz sadece vasiyet bırakan ile alıcı arasında bir köprü vazifesi görmekteyiz” diye konuştu.SMS ile bilgilendirme olmasının gayet normal olduğunu söyleyen Güzeller, “Şayet uygulama size böyle bir SMS göndermiş ise, biri tarafından dijital vasiyet bırakılmış demektir ve siz bu vasiyeti görüntülemek isteseniz bile sistem buna izin vermeyecektir. Çünkü uygulama gereği kullanıcıların gizliliği bizim en önemli mottomuzdur. Ancak vasiyet bırakan kişi vefat ettiği zaman bu mesaj görülür. Uygulamanın ana fikri budur. SMS, ‘ Legizi uygulamasından birisi size vasiyet bırakmak için alıcısı olarak seçti.’ şeklinde geliyor. Eğer kişi vefat ederse ' Legizi uygulamasından birisi size vasiyet bıraktı' olarak gelir. Bu sms bilgilendirmesi süreç içerisinde değişkenlik gösterebilir. Kimlik bilgileriniz sadece sizin gerçekten o kişi mi olduğunuzu ve vasiyeti bırakmak istediğiniz kişinin doğru kişi mi olduğunu teyit etmek amacı ile kullanılır. Bu kullanım alanları dışında kesinlikle 3 kişiler ile paylaşılmaz” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220528/vasiyet-dijitallesti-olmeden-once-sevdiklerinize-mesaj-birakip-vasiyet-yazabileceksiniz-1056766015.html

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