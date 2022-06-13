https://tr.sputniknews.com/20220613/birlesik-arap-emirlikleri-isikyili-filminin-gosterimini-yasakladi-1057340813.html

Birleşik Arap Emirlikleri, 'Işıkyılı' filminin gösterimini yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri, 'Işıkyılı' filminin gösterimini yasakladı

İki kadın karakterin öpüştüğü bir sahne içerdiği söylenen animasyon filmi 'Işıkyılı'nın gösterimine Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasak geldi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T12:05+0300

2022-06-13T12:05+0300

2022-06-13T12:05+0300

dünya

bae

kadın

chris evans

disney

pixar

öpüşme

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Disney- Pixar ortak yapımı 'Işıkyılı' (Lightyear) adlı animasyon filminin gösterimini, filmde iki kadın karakterin öpüştüğü söylentileri üzerine yasakladı. Gençlik ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Medya Düzenleme Dairesi filmin bu perşembe gösterime girmeyeceğini açıkladı, gerekçe olarak da 'ülkenin medya içeriği standartlarının ihlalini' gösterdi. Buzz Işıkyılı karakterini Chris Evans'ın seslendirdiği filmde, Uzo Aduba'nın seslendirdiği kadın bir karakterin, ilişkide olduğu diğer bir kadınla öpüştüğü bir sahne olduğu söyleniyordu. Çoğunluğu Müslüman olan BAE'de eşcinsel ilişki suç teşkil ediyor.Film Türkiye'de 2 Eylül'de vizyona girecek.

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bae, kadın, chris evans, disney, pixar, öpüşme