https://tr.sputniknews.com/20220613/bitcoin-son-18-ayin-en-dusuk-seviyesinde--1057338588.html

Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin, 25 bin doların altına geriledi. Bu da Bitcoin'in son 18 ayın en düşük seviyesine gerilediği anlamına geliyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T11:21+0300

2022-06-13T11:21+0300

2022-06-13T11:33+0300

ekonomi

bitcoin

kripto para

düşüş

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Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin, 25 bin dolara kadar geriledi. Bu durum, 2020'nin aralık ayından bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı.Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı.Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum, 1320 dolara kadar geriledi. Ayrıca Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/kripto-kredi-platformu-celcius-tum-islemleri-askiya-aldi--1057334286.html

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bitcoin, kripto para, düşüş