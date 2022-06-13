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Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde
Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde
Kripto para birimi Bitcoin, 25 bin doların altına geriledi. Bu da Bitcoin'in son 18 ayın en düşük seviyesine gerilediği anlamına geliyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T11:21+0300
2022-06-13T11:33+0300
ekonomi
bitcoin
kripto para
düşüş
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Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin, 25 bin dolara kadar geriledi. Bu durum, 2020'nin aralık ayından bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı.Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı.Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum, 1320 dolara kadar geriledi. Ayrıca Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/kripto-kredi-platformu-celcius-tum-islemleri-askiya-aldi--1057334286.html
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bitcoin, kripto para, düşüş

Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesinde

11:21 13.06.2022 (güncellendi: 11:33 13.06.2022)
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / EDGAR SU
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Kripto para birimi Bitcoin, 25 bin doların altına geriledi. Bu da Bitcoin'in son 18 ayın en düşük seviyesine gerilediği anlamına geliyor.
Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.
Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin, 25 bin dolara kadar geriledi. Bu durum, 2020'nin aralık ayından bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı.
Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı. Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı.
Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum, 1320 dolara kadar geriledi. Ayrıca Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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Kripto kredi platformu Celcius tüm işlemleri askıya aldı
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