Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bloomberg-abd-gizlice-sirketleri-rusyadan-gubre-alimini-artirmaya-tesvik-ediyor-1057375909.html
Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor
Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor
Bloomberg, ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış bağlamında, tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerinin satın alarak sevkiyatını... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:41+0300
2022-06-13T23:42+0300
bloomberg
ukrayna krizi
abd
rusya
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Bloomberg'de yer alan yazıda, “ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı” ifadesine yer verildi.ABD’nin, Rusya’dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, “Birleşmiş Milletler’in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna’dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası” olduğu kaydedildi.Bu yıl, Rusya’dan Batı’ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bloomberg, abd, rusya, ihracat

Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor

23:41 13.06.2022 (güncellendi: 23:42 13.06.2022)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
Abone olTelegram
Bloomberg, ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış bağlamında, tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerinin satın alarak sevkiyatını artırmaya gizlice teşvik ettiğini belirtti.
Bloomberg'de yer alan yazıda, “ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı” ifadesine yer verildi.
ABD’nin, Rusya’dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, “Birleşmiş Milletler’in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna’dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası” olduğu kaydedildi.
Bu yıl, Rusya’dan Batı’ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала