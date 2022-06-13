https://tr.sputniknews.com/20220613/bloomberg-abd-gizlice-sirketleri-rusyadan-gubre-alimini-artirmaya-tesvik-ediyor-1057375909.html
Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor
Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor
Bloomberg, ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış bağlamında, tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerinin satın alarak sevkiyatını... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:41+0300
2022-06-13T23:41+0300
2022-06-13T23:42+0300
bloomberg
ukrayna krizi
abd
rusya
ihracat
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Bloomberg'de yer alan yazıda, “ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı” ifadesine yer verildi.ABD’nin, Rusya’dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, “Birleşmiş Milletler’in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna’dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası” olduğu kaydedildi.Bu yıl, Rusya’dan Batı’ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.
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bloomberg, abd, rusya, ihracat
Bloomberg: ABD gizlice, şirketleri Rusya’dan gübre alımını artırmaya teşvik ediyor
23:41 13.06.2022 (güncellendi: 23:42 13.06.2022) Abone ol
Bloomberg, ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış bağlamında, tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerinin satın alarak sevkiyatını artırmaya gizlice teşvik ettiğini belirtti.
Bloomberg'de yer alan yazıda, “ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı” ifadesine yer verildi.
ABD’nin, Rusya’dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, “Birleşmiş Milletler’in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna’dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası” olduğu kaydedildi.
Bu yıl, Rusya’dan Batı’ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.