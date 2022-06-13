https://tr.sputniknews.com/20220613/bm-israilin-uluslararasi-hukuka-uymasini-saglamak-icin-yeni-yollar-aranmali-1057375740.html
BM: İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı
BM: İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı
Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:37+0300
2022-06-13T23:37+0300
2022-06-13T23:37+0300
dünya
israil
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birleşmiş milletler (bm)
filistin
hukuk
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Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.BM İnsan Hakları Konseyinin 50. Oturumunda genel kurula hitap eden Komisyon Başkanı Navi Pillay, Komisyonun 7 Haziran'da Filistin'e dair yayımladığı raporda yer alan "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesi, bölgedeki istikrasızlık ve çatışmanın temel nedenidir" ifadesini yineledi.Pillay, yeni İsrail hükümetinin Filistin'in işgaline yönelik politikaları güçlendirmekten başka bir şey yapmadığını belirterek, "Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki binlerce Filistinlinin zorla evinden tahliye edilebileceğine dair Yüksek Mahkeme kararı, işgal sürecini daha fazla tetiklemiştir" dedi.Filistin'deki hak ihlallerini araştırmak üzere Komisyonun İsrail hükümetiyle temasa geçmeye çalıştığını vurgulayan Pillay, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına Komisyonun erişimini sağlamayı reddettiğini kaydetti.Pillay, BM'nin İsrail hakkındaki kararlarının uygulamaya geçememesinin, İsrail'in Filistin'deki sistematik şiddetinin tekrarlanmasına sebep olduğunu belirtti ve "İsrail'in bundan önceki komisyonların bulgu ve tavsiyelerini uygulama yönünde somut adımlar atmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası camia, İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmesini sağlamak için yeni yollar aramalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası camianın şimdiye kadar İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik ciddi adımlar atamadığının altını çizen Pillay, "İşgal derhal sonlanmalı, Filistin ve İsrail'deki herkese, komşularıyla birlikte barış ve güvenlik içinde yaşama dahil bütün hakları, herhangi bir ayrım yapılmadan temin edilmelidir" çağrısını yaptı.BM raporu: İsrail'in işgali, bölgedeki gerilimlerin temel nedeniMerkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs 2021'de aldığı kararla Doğu Kudüs dahil işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.Komisyon 7 Haziran'da, Cenevre ve Ürdün'deki temaslarının yanı sıra İsrail ve Filistin sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla istişarelerde bulunarak 14 sayfadan oluşan ilk raporunu açıklamıştı.Soruşturma komisyonu, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesinin" bölgede depreşen gerilimlerin, istikrasızlığın ve çatışmanın" temel nedeni olduğunu bildirmişti.Komisyon, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırmasının bölgede devam eden şiddet sarmalını sona erdirmek için "hayati önemde" olduğunu vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/hizbullah-lideri-nasrallahtan-yunanistana-tepki-israil-icin-gaz-arayan-gemini-derhal-cek-1057214969.html
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israil, bm, birleşmiş milletler (bm), filistin, hukuk
BM: İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için yeni yollar aranmalı
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Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Filistin, Doğu Kudüs ve İsrail Üzerine Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in uluslararası hukuka riayet ederek Filistin'in işgalini sonlandırması için uluslararası camiaya yeni yollar araması çağrısında bulundu.
BM İnsan Hakları Konseyinin 50. Oturumunda genel kurula hitap eden Komisyon Başkanı Navi Pillay, Komisyonun 7 Haziran'da Filistin'e dair yayımladığı raporda yer alan "İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesi, bölgedeki istikrasızlık ve çatışmanın temel nedenidir" ifadesini yineledi.
Pillay, yeni İsrail hükümetinin Filistin'in işgaline yönelik politikaları güçlendirmekten başka bir şey yapmadığını belirterek, "Batı Şeria'ya bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki binlerce Filistinlinin zorla evinden tahliye edilebileceğine dair Yüksek Mahkeme kararı, işgal sürecini daha fazla tetiklemiştir" dedi.
Filistin'deki hak ihlallerini araştırmak üzere Komisyonun İsrail hükümetiyle temasa geçmeye çalıştığını vurgulayan Pillay, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına Komisyonun erişimini sağlamayı reddettiğini kaydetti.
Pillay, BM'nin İsrail hakkındaki kararlarının uygulamaya geçememesinin, İsrail'in Filistin'deki sistematik şiddetinin tekrarlanmasına sebep olduğunu belirtti ve "İsrail'in bundan önceki komisyonların bulgu ve tavsiyelerini uygulama yönünde somut adımlar atmayı reddetmesi nedeniyle uluslararası camia, İsrail'in uluslararası hukuka riayet etmesini sağlamak için yeni yollar aramalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası camianın şimdiye kadar İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik ciddi adımlar atamadığının altını çizen Pillay, "İşgal derhal sonlanmalı, Filistin ve İsrail'deki herkese, komşularıyla birlikte barış ve güvenlik içinde yaşama dahil bütün hakları, herhangi bir ayrım yapılmadan temin edilmelidir" çağrısını yaptı.
BM raporu: İsrail'in işgali, bölgedeki gerilimlerin temel nedeni
Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs 2021'de aldığı kararla Doğu Kudüs dahil işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.
Komisyon 7 Haziran'da, Cenevre ve Ürdün'deki temaslarının yanı sıra İsrail ve Filistin sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla istişarelerde bulunarak 14 sayfadan oluşan ilk raporunu açıklamıştı.
Soruşturma komisyonu, "İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin ve Filistin halkına karşı ayrımcılığı devam ettirmesinin" bölgede depreşen gerilimlerin, istikrasızlığın ve çatışmanın" temel nedeni olduğunu bildirmişti.
Komisyon, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırmasının bölgede devam eden şiddet sarmalını sona erdirmek için "hayati önemde" olduğunu vurgulamıştı.