Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220613/bulgar-turistler-alisveris-icin-edirneye-akin-etti-bagajlar-doldu-tasti-1057356517.html
Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı
Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı
Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:26+0300
2022-06-13T16:26+0300
ekonomi
türkiye
bulgaristan
ekonomi
turist
alışveriş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057356305_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_79c99cce85c7758826c96410a2820e6d.jpg
Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı.Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.'Turistlerin kıymetini bilelim'Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.'Fiyatlardan memnunuz'Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.'Tüm esnafın yüzü gülüyor'Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220514/bulgarlar-ucuz-ilac-icin-tekirdaga-akin-etti-1056366865.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057356305_702:0:3433:2048_1920x0_80_0_0_04f8d773db2ce674b83585defac02493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bulgaristan, ekonomi, turist, alışveriş

Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı

16:26 13.06.2022
© İHA / MEHMET BASMACIBulgar turistler Edirne’de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı
Bulgar turistler Edirne’de alışveriş için sıraya girdi: Bagajlar doldu taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA / MEHMET BASMACI
Abone olTelegram
Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye geldi. Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı.
Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı.
Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.

'Turistlerin kıymetini bilelim'

Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.

'Fiyatlardan memnunuz'

Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.

'Tüm esnafın yüzü gülüyor'

Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” ifadelerini kullandı.
Bulgar turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
TÜRKİYE
Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti
14 Mayıs, 13:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала