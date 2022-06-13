https://tr.sputniknews.com/20220613/bulgar-turistler-alisveris-icin-edirneye-akin-etti-bagajlar-doldu-tasti-1057356517.html
Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı
Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı
Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T16:26+0300
2022-06-13T16:26+0300
2022-06-13T16:26+0300
ekonomi
türkiye
bulgaristan
ekonomi
turist
alışveriş
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Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı.Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.'Turistlerin kıymetini bilelim'Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.'Fiyatlardan memnunuz'Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.'Tüm esnafın yüzü gülüyor'Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” ifadelerini kullandı.
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türkiye, bulgaristan, ekonomi, turist, alışveriş
Bulgar turistler alışveriş için Edirne’ye akın etti: Bagajlar doldu taştı
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Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye geldi. Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı.
Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı.
Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.
'Turistlerin kıymetini bilelim'
Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.
'Fiyatlardan memnunuz'
Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.
'Tüm esnafın yüzü gülüyor'
Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” ifadelerini kullandı.