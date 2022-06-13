https://tr.sputniknews.com/20220613/canakkale-aciklarinda-13-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1057376025.html
Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T23:47+0300
2022-06-13T23:47+0300
2022-06-13T23:47+0300
türkiye
çanakkale
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
sahil güvenlik
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' ve ‘KB-4304’ tarafından yapılan operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220613/1237-kacak-gocmen-daha-ulkesine-gonderildi-1057342603.html
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çanakkale, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, yunanistan, ege
Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' ve ‘KB-4304’ tarafından yapılan operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.