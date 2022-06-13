https://tr.sputniknews.com/20220613/canakkale-aciklarinda-13-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1057376025.html

Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T23:47+0300

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türkiye

çanakkale

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

sahil güvenlik

yunanistan

ege

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' ve ‘KB-4304’ tarafından yapılan operasyonda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220613/1237-kacak-gocmen-daha-ulkesine-gonderildi-1057342603.html

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çanakkale, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, sahil güvenlik, yunanistan, ege