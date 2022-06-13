CANLI | Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Zaporijya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna istihbarat servisinin taktik değiştirdiğini, bölgeye yönelik füze saldırılarını bırakıp halka karşı terör uygulamalarına geçtiğini ifade etti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, The Economist dergisine verdiği röportajda "Avrupa ya ne olduğunu tam olarak anlamıyor ya da anlıyor fakat yorgun ve (Rusya'ya) boyun eğdi" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Senik, Kiev'in tahıl yüklü gemilerin ülkeden çıkışı için Polonya ve Romanya'dan geçen iki güzergah geliştirdiğini açıkladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna ordusu Donetsk merkezindeki kalabalık bir pazara ateş açtı. Saldırı sonucunda en az bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: