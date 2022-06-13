CANLI | Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı

Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı

Finlandiyalı Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin raporuna göre Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekatın ilk 100 gününde petrol ve doğalgaz satışlarından 98 milyar dolar (93 milyar euro) gelir elde etti.

Rapora göre Rusya, araştırmaya tabi 100 günlük dönemde petrol ve gaz ihracatının yüzde 61'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdi. Almanya 12.1 milyar dolar ve İtalya 7.8 milyar dolar ile başı çeken ülkeler oldu.

AB ülkeleri dışında Rus petrol ve gazını en fazla satın alan ülke, 12.6 milyar dolar ile Çin oldu. Onu Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa izledi.

Rus enerji kaynaklarına ciddi derecede bağımlı olmasına rağmen Haziran ayı başında Rus petrolü ihracatından tamamen vazgeçme kararı alan AB, yıl sonuna kadar Rus gazı tüketimini üçte iki oranında azaltmayı planlıyor.