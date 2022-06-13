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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220613/canli--ab-ukrayna-gurcistan-ve-moldovanin-aday-ulke-statusunu-gorusecek-1057358214.html
CANLI | Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı
CANLI | Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın birliğe aday ülke statüsüne ilişkin müzakerelere bugün başlayacak. Finlandiyalı Enerji ve Temiz... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T17:04+0300
2022-06-13T17:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
yaptırım
saldırı
avrupa birliği
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Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı

17:04 13.06.2022 (güncellendi: 17:12 13.06.2022)
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın birliğe aday ülke statüsüne ilişkin müzakerelere bugün başlayacak. Finlandiyalı Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin raporuna göre Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekatın ilk 100 gününde petrol ve doğalgaz satışlarından 98 milyar dolar (93 milyar euro) gelir elde etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Zaporijya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna istihbarat servisinin taktik değiştirdiğini, bölgeye yönelik füze saldırılarını bırakıp halka karşı terör uygulamalarına geçtiğini ifade etti.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, The Economist dergisine verdiği röportajda "Avrupa ya ne olduğunu tam olarak anlamıyor ya da anlıyor fakat yorgun ve (Rusya'ya) boyun eğdi" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Senik, Kiev'in tahıl yüklü gemilerin ülkeden çıkışı için Polonya ve Romanya'dan geçen iki güzergah geliştirdiğini açıkladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna ordusu Donetsk merkezindeki kalabalık bir pazara ateş açtı. Saldırı sonucunda en az bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.
Ukrayna ordusu tarafından Toçka-U füzesiyle Donetsk kent merkezine düzenlenen saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Ukrayna ordusu, Donetsk'te pazar yerini hedef aldı: 1 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti
04:42
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:09 13.06.2022
Rusya, Ukrayna harekatının ilk 100 gününde petrol ve doğalgazdan 98 milyar dolar kazandı
Finlandiyalı Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin raporuna göre Rusya, Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekatın ilk 100 gününde petrol ve doğalgaz satışlarından 98 milyar dolar (93 milyar euro) gelir elde etti.
Rapora göre Rusya, araştırmaya tabi 100 günlük dönemde petrol ve gaz ihracatının yüzde 61'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirdi. Almanya 12.1 milyar dolar ve İtalya 7.8 milyar dolar ile başı çeken ülkeler oldu.
AB ülkeleri dışında Rus petrol ve gazını en fazla satın alan ülke, 12.6 milyar dolar ile Çin oldu. Onu Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa izledi.
Rus enerji kaynaklarına ciddi derecede bağımlı olmasına rağmen Haziran ayı başında Rus petrolü ihracatından tamamen vazgeçme kararı alan AB, yıl sonuna kadar Rus gazı tüketimini üçte iki oranında azaltmayı planlıyor.
17:03 13.06.2022
AB, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın aday ülke statüsünü görüşecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın birliğe aday ülke statüsüne ilişkin müzakerelere bugün başlayacak.
Konuya ilişkin tartışmalar cuma gününe kadar sürecek ve nihai açıklama yayınlanacak. Söz konusu ülkelere aday statüsü verilip verilmeyeceğine yönelik karar, AB Komisyonu'nun tavsiyesi dikkate alınarak AB liderlerince 23-24 Haziran'da Brüksel'de yapılacak zirvede alınacak.
16:51 13.06.2022
Finlandiya'ya ait gemi, 18 bin ton Ukrayna mısırını alternatif rota üzerinden İspanya'ya taşıdı
Finlandiya'ya ait 'Alppila' yük gemisi, Polonya'nın Swinoujscie limanından yüklediği 18 bin ton Ukrayna mısırını, İspanya'daki bir limana taşıdı. Geminin bağlı olduğu ESL Shipping şirketinin üst yöneticisi, Finlandiya basınına verdiği demeçte, "Tahıl zinciri yeniden işliyor" ifadesini kullandı.
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