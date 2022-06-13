CANLI ANLATIM | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'da barış mümkün

Stoltenberg: Ukrayna'da barış mümkün

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da barışın mümkün olduğunu, ancak bunun için ödenmesi gereken bedelin tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Finlandiya Kultaranta'da düzenlenen yıllık dış politika tartışmalarında konuşan Stoltenberg, NATO'nun amacının "barışı korumak" ve "bir çatışma çıkarmak değil, çatışmayı önlemek" olduğunu vurguladı.

Jens Stoltenberg, ittifakın, yakında gerçekleşmesini umduğu barış müzakerelerinde Kiev'in konumunu güçlendirmek amacıyla Ukrayna'yı desteklediğini söyledi.

Ukrayna'da "barışın mümkün olduğunu" vurgulayan NATO Genel Sekreteri "Ancak soru bunun için ne kadar bedel ödenecek, ne kadar toprak ve egemenlikten vazgeçilecek" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun ev sahipliğinde düzenlenen Kultaranta Görüşmeleri 'ne katılan Stoltenberg, Ukrayna'daki durum ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Stoltenberg, bugün ülke liderleriyle görüşmek üzere İsveç'e gidecek.