https://tr.sputniknews.com/20220613/cari-islemler-acigi-25-milyar-710-milyon-dolar-oldu-1057336526.html
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T10:15+0300
2022-06-13T10:15+0300
2022-06-13T10:31+0300
ekonomi
cari açık
sanayi üretim endeksi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Cari işlemler hesabı Nisan'da 2,74 milyar dolar açık verdi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon ABD doları artarak 2 milyar 737 milyon ABD doları oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.Açıklama şu şekilde:Sanayi üretim endeksi nisanda değişmediSanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/mart-ayinda-cari-acik-56-milyar-dolar-oldu-1056400761.html
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cari açık, sanayi üretim endeksi, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
10:15 13.06.2022 (güncellendi: 10:31 13.06.2022) Abone ol
Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.
Cari işlemler hesabı Nisan'da 2,74 milyar dolar açık verdi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon ABD doları artarak 2 milyar 737 milyon ABD doları oldu. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
"Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2.692 milyon ABD doları artarak 4.433 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.132 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 4.022 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.482 milyon ABD doları artarak 2.699 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 933 milyon ABD doları artarak 1.599 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 328 milyon ABD doları azalarak 970 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında 307 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi bu ayda 33 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir."
Sanayi üretim endeksi nisanda değişmedi
Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydetti.