https://tr.sputniknews.com/20220613/cavusoglu-kurt-kardeslerimize-en-cok-zarari-veren-dusmanlik-yapan-pkkdir-1057375229.html

Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır

Çavuşoğlu: Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren, düşmanlık yapan PKK'dır

Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen aileleri ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Bugün bu ziyarette PKK'lıların, buradan kaçırdıkları... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T23:23+0300

2022-06-13T23:23+0300

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mevlüt çavuşoğlu

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor, duymak isteyenlere." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti, karanfil verdi.Burada konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'tan Diyarbakır'a geldiğini söyledi.Gelir gelmez de ilk olarak onurlu duruşlarıyla teröre ve teröristlere meydan okuyan, "Evladımızı geri istiyoruz" çığlığıyla bütün dünyada yankı yaratan aileleri, anneleri, babaları ziyaret etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Hacire annenin feryadı ile başlayan bu mücadelenin 1015'inci gününde olduğunu belirtti.Buraya gelerek annelere, babalara destek olmak istediğini, burada başlayan mücadelenin farklı illerde de de yankı yarattığına işaret eden Çavuşoğlu, Şırnak, İzmir Hakkari, Van, Muş gibi farklı şehirlerde de ailelerin mücadele başlattığını aktardı."Berlin'de bir annemiz şu anda rahatsız, kendisine geçmiş olsun diyoruz, Maide annemiz tedavi görüyor. Maide annemizin de mücadelesini buradan selamlıyoruz" diyen Çavuşoğlu, ailelerin kararlılıkla eylemi sürdürdüğünü vurguladı.Çavuşoğlu, "PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor, duymak isteyenlere" ifadesini kullandı.'PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok, ikisi aynı terör örgütü'Çavuşoğlu, bu ziyarette PKK’lıların buradan kaçırdıkları evlatları sadece Kandil'e değil Suriye'ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bunu birçok muhatabımıza anlattık, anlatmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra aynı şekilde anlatacağız. Buradan duyduklarımızı da anlatacağız. Tabi duymak isteyenlere, anlamak isteyenlere. Buradan yükselen teröre geçit yok sesleri teröristin ve terör destekçisi her alçağın kulağında çınlıyor" diyen Çavuşoğlu, bu annelerin çığlığı sayesinde HDP'nin kepenkleri indirdiğini, o çığlıkları duymak istemediğini kaydetti.'Bu mücadeleyi devlet ve milletle birlikte sürdüreceğiz'Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Evlatları için nöbet tutan tüm ailelere şükranlarını, saygılarını sunduğunu belirten Çavuşoğlu, anne ve babaların ellerinden öptüğünü söyledi.Maide anneye de selam gönderdiğini ifade eden Çavuşoğlu, onun da ellerinden öptüğünü belirtti.Çavuşoğlu, "Alman yetkililere çok rica ettim. 'Burada PKK'lılar bir taraftan terör örgütüne para topluyor bir taraftan da buradan bile çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar, bu aileleri dinleyin.' dedik. Ama doğruları galiba onlar da duymak istemediler, dinlemek istemediler. Ama duysa da duymasa da duymak istemeseler de bunları söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Ali İhsan Su, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da yer aldı.

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diyarbakır, mevlüt çavuşoğlu, hdp, pkk, nato