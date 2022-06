Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadıköy'deki yürüyüşe tepki: Bu alçaklığın bedelini ödeteceğiz

https://tr.sputniknews.com/20220613/cumhurbaskani-erdogan-bizim-tek-gayemiz-ulkemizin-uretimini-istihdamini-ihracatini-artirmaktir-1057345421.html

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'de HDP ve DBP tarafından tarafından düzenlenen Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşüne tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu toplantısında katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'de HPD ve DBP tarafından düzenlenen 'Abdullah Öcalan'a destek yürüşü'nde 70 kişinin gözaltına alındığı olaylar sırasında polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'e tepki gösterdi.Erdoğan, "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi.Erdoğan, "Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 4 şehidin ateşinin yüreğimizi yaktığı günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları provokasyondan öne kalleşliktir, kanı bozukluktur" diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor.Bizim kimsenin şahsıyla, meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını, ihracatını artırmaktır.Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık.Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline hep birlikte getireceğiz. Son 20 yılda ülkemizin ihracatını 6 kat artırdık.Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da girmeye, gitmeye varız diyoruz.Yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi bunun en somut örneğidir. Üretimini yükseltmek isteyen herkesin yanında olacağız. Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla bir derdimiz yok. Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Herkesin destekçisiyiz. Siz porjenizi ortaya koyun, diğer sorunları birlikte çözeriz.'En büyük 10 ekonomiden biri olacağız'100 bin ihracatçımızın her birini gönüllü diplomatik temsilcilerimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin fırsatları değerlendirmesinde en büyük görev ihracatçılarımıza düşüyor. Allah'ın izniyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Hayalleri olmayanların hedefleri olmaz.Hedeflerimizden biri de 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmaktı. Ayağımıza takılan onca çelmelere rağmen hedefimizin yarısını hayata geçirdik. Ayda ortalama 3 milyar doları bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık. Engeller nedeniyle programımızın gerisinde kalsak da ihracatımızı 2 kat artırmanın önünde engel yok.Krizler tedarik merkezlerinin yeniden şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda öne çıkan ülke Türkiye'dir. Dünyanın en büyük ihracat üslerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolar ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor.Suriye'deki operasyonlarla terör girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımız dışında ne işimiz var diyenlere en güzel cevabı verdik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum.'Milletimizin her kesimini rahatlatacağız'İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. 2023 şubat mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız. Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki artışının etkisi olmasaydı hedeflerimize ulaşabilirdik. Savaş, hedeflerimizin yıl sonuna kaymasına neden oldu."Milletvekilinin polise saldırmasıBölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz.

