https://tr.sputniknews.com/20220613/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-gazi-denize-ilk-boru-indirme-ve-kaynak-toreninde-konusuyor-1057361904.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini açıkladı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T18:33+0300

2022-06-13T18:33+0300

2022-06-13T18:50+0300

recep tayyip erdoğan

son dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-"Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.-Bugün “Bismillah” diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.-Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik.-2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.-Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı, gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde.-Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, son dakika