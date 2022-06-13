https://tr.sputniknews.com/20220613/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-gazi-denize-ilk-boru-indirme-ve-kaynak-toreninde-konusuyor-1057361904.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini açıkladı. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T18:33+0300
2022-06-13T18:33+0300
2022-06-13T18:50+0300
recep tayyip erdoğan
son dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-"Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.-Bugün “Bismillah” diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.-Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik.-2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.-Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı, gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde.-Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.
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recep tayyip erdoğan, son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik
18:33 13.06.2022 (güncellendi: 18:50 13.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, 'Abdülhamid Han' olarak belirlendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
-"Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.
-Bugün “Bismillah” diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.
-Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik.
-2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.
-Enerji fiyatlarındaki tırmanma enflasyona yansıdı, gelişmiş ekonomilerde enflasyon son 40 yılın en üst seviyesinde.
-Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik.