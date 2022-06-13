https://tr.sputniknews.com/20220613/curumus-ve-kurtlu-tavukla-ilgili-firmadan-aciklama-herhangi-bir-kokusma-ve-kurtlanma-mumkun-degil-1057361388.html
Çürümüş ve kurtlu tavukla ilgili firmadan açıklama: Herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değil
Çürümüş ve kurtlu tavukla ilgili firmadan açıklama: Herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değil
Van'da aldığı tavuğun çürümüş ve kurtlu olduğunu gören bir kişi çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Duruma ilişkin firmadan "Şikayet ekinde... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T18:13+0300
2022-06-13T18:13+0300
2022-06-13T18:14+0300
türkiye
tavuk
kurt
çürüme
beypiliç
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Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark etti.Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı. Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi. Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç şu açıklamada bulundu:
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tavuk, kurt, çürüme, beypiliç
Çürümüş ve kurtlu tavukla ilgili firmadan açıklama: Herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değil
18:13 13.06.2022 (güncellendi: 18:14 13.06.2022) Abone ol
Van'da aldığı tavuğun çürümüş ve kurtlu olduğunu gören bir kişi çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Duruma ilişkin firmadan "Şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir" yanıtı geldi.
Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark etti.
Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı. Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi.
Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç şu açıklamada bulundu:
“Damızlık tavuk üretim prosesi ve şikayet ekinde göndermiş olduğunuz görseller incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikayete konu ürün dondurulmuş olup, herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değildir. Yaşamış olduğunuz durumdan ötürü özür diler, müşteri memnuniyeti yönetim sistemimiz gereği mağduriyetinizin giderilmesi için ilgili bayimizin tarafınızla irtibata geçeceğini bilmenizi isteriz.”