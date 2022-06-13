https://tr.sputniknews.com/20220613/curumus-ve-kurtlu-tavukla-ilgili-firmadan-aciklama-herhangi-bir-kokusma-ve-kurtlanma-mumkun-degil-1057361388.html

Çürümüş ve kurtlu tavukla ilgili firmadan açıklama: Herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değil

Çürümüş ve kurtlu tavukla ilgili firmadan açıklama: Herhangi bir kokuşma ve kurtlanma mümkün değil

Van'da aldığı tavuğun çürümüş ve kurtlu olduğunu gören bir kişi çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Duruma ilişkin firmadan "Şikayet ekinde... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T18:13+0300

2022-06-13T18:13+0300

2022-06-13T18:14+0300

türkiye

tavuk

kurt

çürüme

beypiliç

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Van’da oturan Yakup D. aldığı tavuğu eve gelince paketinden çıkardı. Tavuğun kötü koktuğunu fark eden Yakup D. dikkatle incelediğinde tavuğun içinde çürüme ve kurtlanma olduğunu fark etti.Yakup D. durumu hemen sosyal medyaya taşıdı. Bozuk ve kurtlu tavuğun fotoğrafını çeken Yakup D. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beypiliç tavuk aldım. İki butta koku çürüme, birinde simsiyah kurt gördüm. Resimlerini çektim” dedi. Konuyla alakalı merkezi Bolu’da bulunan Beypiliç firmasından açıklama geldi. Şikayete istinaden gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığını belirten Beypiliç şu açıklamada bulundu:

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tavuk, kurt, çürüme, beypiliç