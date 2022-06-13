https://tr.sputniknews.com/20220613/dilara-yildiz-cinayetinde-yeni-ayrintilar-tabancayla-fotograf-gondermis-defalarca-tehdit-etmis-1057335304.html

Dilara Yıldız cinayetinde yeni ayrıntılar: Tabancayla fotoğraf göndermiş, defalarca tehdit etmiş

Dilara Yıldız cinayetinde yeni ayrıntılar: Tabancayla fotoğraf göndermiş, defalarca tehdit etmiş

10 Ocak günü Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı katleden Oktay Dönmez hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T09:36+0300

2022-06-13T09:36+0300

2022-06-13T09:36+0300

türkiye

dilara yıldız

oktay dönmez

kadın cinayeti

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Ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede, Yıldız’ın silah zoruyla götürüldüğü restorandan kardeşini arayıp "Hakkınızı helal edin" dediği, kardeşin polisten yardım istediği ortaya çıktı. Katilin tabanca ve mermiyle çekilen fotoğrafını Dilara Yıldız'a gönderdiği, "Günlerin sayılı" diye tehdit ettiği belirlendi."Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Oktay Dönmez, önümüzdeki günlerde Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.Sabah gazetesinde yer verilen iddianamenin ayrıntılarında, genç avukatın zarar görmemek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.Savcılık, "Sadece şüpheliden ayrılmak istedi. Şüpheli, kabullenmediği için çok büyük bir kin güttü ve takıntı haline getirdi. Acı çekmesinden zevk almak için öldürdü. Şüphelinin tehlikeliliği ve kötülüğü ortada. Öldürmesinin nedeni iddia edildiği gibi alacak-verecek meselesi değil, kendisinden ayrılmasını hazmedemedi. Hiçbir suçu ve günahı bulunmayan bir kadını tabancanın tüm mermilerini kafasına boşaltarak öldürdü" ifadelerini kullandı.Oktay Dönmez'in genç avukata attığı mesajlara da ulaşıldı. "Gerekirse yanında kim varsa onları da alacağım, günlerin sayılı, mermiyi gözünden sokup beyninden çıkaracağım, celladım de bana" gibi birçok kez tehdit ettiği ortaya çıktı. Tabanca ve avucunda mermi dolu bir fotoğrafı da eski nişanlısına gönderdiği belirlendi.Olay yaşanmadan önce genç kadının yan masada bulunan arkadaşına da kısık sesle, "10 gündür evimde kalıyormuş. Evde 10 el ateş etti, beni bırakma. Polislere söyle temkinli gelsinler. Üzerinde silah var, ağzında kurşun var" dediği de belirtildi.Dilara Yıldız'ın kardeşinin de polisi arayıp, "Ablam beni aradı, zor durumda. Eski nişanlısı mal varlığını alabilmek için ablamı rehin almış. Kafasına silah dayıyor olabilir. Rahat konuşamıyor, şifreli konuştu. 'Hakkınızı helal edin' dedi ve kapattı" dediği kaydedildi.Dönmez'in telefonunda yapılan incelemede internetten, "Kişinin konumunu bulma, 7.65 mm suikast silahı mı, infaz videosu, kafaya silah dayama, anadolu adliyesi hakim listesi, anadolu adliyesi yemek katı" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı. Bu aramalar için savcılık, "Canavarca hisle öldürmeyi planladı" ifadesini kullandı.Olay yerinde bulunan arkadaşları, restorana gittiklerinde Dilara Yıldız'ın kendilerine "kurtarın beni" dercesine baktığını söyleyerek, Yıldız'ın telefonda polisle konuştuğunu anladığında Dönmez'in "Beni mi şikayet ettin, sıkıntı yok de" diyerek telefonu kapattırdığını anlattı. Polisler geldiğinde "Sen bittin, öldüreceğim seni" dedikten sonra da tetiği çektiğini kaydetti.

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dilara yıldız, oktay dönmez, kadın cinayeti