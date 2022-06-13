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https://tr.sputniknews.com/20220613/diyarbakirda-kozmetik-fabrikasinda-yangin-yaralilar-var-1057354146.html
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
Diyarbakır OSB’de bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yaralılar olduğu bildirildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:21+0300
2022-06-13T15:21+0300
türkiye
fabrika
yangın
diyarbakır
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
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fabrika, yangın, diyarbakır

Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

15:21 13.06.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇDiyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır OSB’de bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yaralılar olduğu bildirildi.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı.
Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.
Arnavutköy'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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