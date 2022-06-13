https://tr.sputniknews.com/20220613/diyarbakirda-kozmetik-fabrikasinda-yangin-yaralilar-var-1057354146.html

Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var

Diyarbakır OSB’de bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yaralılar olduğu bildirildi. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T15:21+0300

2022-06-13T15:21+0300

2022-06-13T15:21+0300

türkiye

fabrika

yangın

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057353939_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_378c91d7c8b67cee84a54d3b7c04ffbb.jpg

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmına yayıldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fabrika, yangın, diyarbakır