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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220613/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057334901.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı. Euro ise 18,13 TL'de yer alıyor. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T09:17+0300
2022-06-13T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
çeyrek altın
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Geçtiğimiz perşembe günü Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımların ardından 16,75'e kadar çekilen dolar/TL haftayı 17,00-17,02 seviyelerinde kapattı.Kur yeni haftaya yükselişle başladı.Dolar/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı.Euro ise 18,13 TL'de yer alıyor.Gözler Fed kararındaCuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor.Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.Bu hafta İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları'nın da faiz toplantıları izleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı 1.033 lira seviyesinde bulunuyor.Altının onsu ise 1.864 dolardan işlem görüyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını ise 6.727 liradan satılıyor.
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 13.06.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Dolar/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı. Euro ise 18,13 TL'de yer alıyor.
Geçtiğimiz perşembe günü Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımların ardından 16,75'e kadar çekilen dolar/TL haftayı 17,00-17,02 seviyelerinde kapattı.
Kur yeni haftaya yükselişle başladı.
Dolar/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı.
Euro ise 18,13 TL'de yer alıyor.

Gözler Fed kararında

Cuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor.
Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.
Bu hafta İngiltere ve Japonya Merkez Bankaları'nın da faiz toplantıları izleniyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 1.033 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu ise 1.864 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.687 lira, Cumhuriyet altını ise 6.727 liradan satılıyor.
İmitasyon altın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
10 Haziran , 09:30
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