https://tr.sputniknews.com/20220613/dtoden-ukrayna-mallarinin-ihracatina-destek-verme-sozu-1057367869.html
Dünya Ticaret Örgütü’nden Ukrayna mallarının ihracatına destek sözü
Dünya Ticaret Örgütü’nden Ukrayna mallarının ihracatına destek sözü
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 50 üyesinin, Ukrayna’ya desteklerinin ifade ettikleri ortak bildiri imzalayarak bu ülkenin ihracatına destek verme sözü... 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T21:23+0300
2022-06-13T21:23+0300
2022-06-13T21:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
dünya ticaret örgütü (dtö)
ihracat
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Dünya Ticaret Örgütü’nün bildiridinde, “Ukrayna'ya destek vermek ve ihracatına yardımcı olmak için çaba göstereceğiz” ifadesine yer verildi.ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’nin internet sitesinde yayınlanan bildiride, DTÖ üyesi 50 ülkenin, Cenevre’deki görüşmenin arından, Ukrayna krizinin bu ülkenin ticaret potansiyeli üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekere bu ülkeye desteklerini teyit ettikleri ifade edildi.Bildiri metninde, “Karayolları, köprüler, limanlar ve demiryolları dahil Ukrayna'nın ulaşım altyapısının önemli bir bölümünün tahrip edilmesi, bu ülkenin üretim, ihracat ve ithalat kapasitesini önemli ölçüde azaltıyor” denildi.Ukrayna krizinin küresel ticaret ve Ukrayna mallarının dünya pazarlarına arzı üzerindeki etkilerle ilgili kaygıların ifade edildiği bildiride, “Ukrayna için açık ve öngörülebilir pazarları ve ticaret fırsatlarını korumanın önemini vurguluyoruz” ifadesine yer verildi.
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ukrayna krizi, dünya ticaret örgütü (dtö), ihracat
Dünya Ticaret Örgütü’nden Ukrayna mallarının ihracatına destek sözü
21:23 13.06.2022 (güncellendi: 21:24 13.06.2022) Abone ol
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 50 üyesinin, Ukrayna’ya desteklerinin ifade ettikleri ortak bildiri imzalayarak bu ülkenin ihracatına destek verme sözü verdikleri belirtildi.
Dünya Ticaret Örgütü’nün bildiridinde, “Ukrayna'ya destek vermek ve ihracatına yardımcı olmak için çaba göstereceğiz” ifadesine yer verildi.
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’nin internet sitesinde yayınlanan bildiride, DTÖ üyesi 50 ülkenin, Cenevre’deki görüşmenin arından, Ukrayna krizinin bu ülkenin ticaret potansiyeli üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekere bu ülkeye desteklerini teyit ettikleri ifade edildi.
Bildiri metninde, “Karayolları, köprüler, limanlar ve demiryolları dahil Ukrayna'nın ulaşım altyapısının önemli bir bölümünün tahrip edilmesi, bu ülkenin üretim, ihracat ve ithalat kapasitesini önemli ölçüde azaltıyor” denildi.
Ukrayna krizinin küresel ticaret ve Ukrayna mallarının dünya pazarlarına arzı üzerindeki etkilerle ilgili kaygıların ifade edildiği bildiride, “Ukrayna için açık ve öngörülebilir pazarları ve ticaret fırsatlarını korumanın önemini vurguluyoruz” ifadesine yer verildi.