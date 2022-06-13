https://tr.sputniknews.com/20220613/fenerbahce-ing-basketbol-super-ligi-sampiyonu--1057371351.html

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon... 13.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-13T22:36+0300

2022-06-13T22:36+0300

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spor

fenerbahçe

anadolu efes

basketbol

şampiyon

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Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı.İkinci çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Şehmus Hazer'in basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 12-28. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti.İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Vesely ve Henry'nin basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 55-50 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi.Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada Booker'ın basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 65-79. Üstün oyununu sürdüren ve 36. dakikada farkı 19 sayıya (68-87) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada parkeden 92-80 galip ayrıldı.Fenerbahçe Beko'da Vesely 18, De Colo 17 sayı kaydetti.Karşılaşmayı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da izledi. Ayrıca Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, müsabakayı Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile takip etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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fenerbahçe, anadolu efes, basketbol, şampiyon