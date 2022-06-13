https://tr.sputniknews.com/20220613/fenerbahcenin-yeni-transferi-istanbula-geliyor-1057354879.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 13.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-13T15:40+0300
2022-06-13T15:40+0300
2022-06-13T15:50+0300
spor
fenerbahçe
transfer
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CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta sahayı Porto da transfer etmek istiyordu ancak oyuncunun tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, transfer
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor
15:40 13.06.2022 (güncellendi: 15:50 13.06.2022) Abone ol
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak.
CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta sahayı Porto da transfer etmek istiyordu ancak oyuncunun tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.