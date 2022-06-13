https://tr.sputniknews.com/20220613/fenerbahcenin-yeni-transferi-istanbula-geliyor-1057354879.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak. 13.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

transfer

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CD Santa Clara takımında ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta sahayı Porto da transfer etmek istiyordu ancak oyuncunun tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.

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fenerbahçe, transfer